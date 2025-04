Insólito: El apodo que le pusieron a Fernando Gago en el plantel de Boca

"Es muy común cambiarle una letra a los apellidos o a los nombres y a raíz de esto, alguien me contó que le cambiaron una letra al apellido del DT y en vez de Fernando Gago es Fernando Gano". Esto causó indignación en Civiello (reconocido hincha de Boca), debido a que suena extraño dicho apodo.

image.png

GGG, no confirmó quiénes exactamente le pusieron ese apodo pero sí, que dentro del plantel, algunos le dicen de esa manera...

Boca y el Superclásico

A "Fernando Gano" se le viene un partido sumamente importante por varias cuestiones. Desde que el Xeneize quedó fuera con Alianza Lima, que Gago está en capilla.

Esto último quedó demostrado cuando Boca perdió ante Newell´s y la continuidad del entrenador volvió a estar en duda, al igual que cuando perdió ante el conjunto peruano por Copa Libertadores.

Desde aquella eliminación, el partido ante el conjunto de Marcelo Gallardo es sin dudas el más relevante. "Pintita" no podrá contar con Edinson Cavani pero más allá del uruguayo (que viene con la pólvora mojada), parece haber encontrado una base en el Xeneize.

Tato Aguilera dio varias opciones para jugar en el Monumental. Entre ellas, se encuentra una línea de 5, pero todo indica que no saldrá mucho de la zona de confort que encontró en las últimas semanas.

image.png

Según dijo el de TyC Sports, el equipo de Gago para el próximo domingo sería:

Marchesín, Advíncula, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado; Belmonte, Zenón; Palacios; Giménez/Zeballos, Merentiel.

La única duda es si llega o no el ex delantero de Banfield pero todo lo demás, pareciera no modificarse.

El encuentro será el domingo 27 de abril desde las 15:30 en el estadio Monumental. TNT Sports y ESPN Premium transmitirán el encuentro y el juez principal será Nicolás Ramírez.

+ EN GOLAZO 24

Volvió el Marcelo Gallardo chicanero: Se viene el Superclásico con Boca

Afirman que Chiqui Tapia tenía una tremenda sospecha sobre Marcelo Moretti

Cavani lesionado en Boca: Quiénes podrían reemplazarlo

Preocupación en Huracán: Hinchas de América de Cali detenidos sin entradas y con pirotecnia

Mac Allister vs. Cuti Romero: Liverpool puede ser campeón ante Tottenham

Bombazo: Edinson Cavani no juega el Superclásico