Los carpinchos llegaron a The New York Times: Generan pasiones y odios

image.png The New York Times sobre el carpincho | CAPTURA DE PANTALA

The New York Times habla de los carpinchos del Nordelta

En exclusiva, el diario The New York Times entrevistó al veterinario contratado por el Nordelta para hacerle frente a la actual plaga de carpinchos, cuyos especímenes machos, quienes suelen tener un haren, cuando entran en celo a veces se ponen agresivos con las mascotas.

Se trata de Luciano Sampietro, un veterinario que utiliza dardos tranquilizantes contra los carpinchos, sólo para capturarlos para esterilizarlos y luego devolverlos a su hábitat natural, el que comparte con personas de la alta alcurnia argentina o de abultado patrimonio.

“Es silvestre contra un perro doméstico, o sea, es completamente distinto”, dijo Sampietro, el veterinario contratado para ayudar a gestionar la población de capibaras. “A mí me ha tocado hacer necropsias de carpincho y es difícil cortar el cuero con cuchillo”.

image.png El NYT describe a los carpinchos como "roedores rotundos, tranquilos y del tamaño de un perro, originarios de Sudamérica".

Pablo Pefaure, uno de los 26 representantes vecinales de Nordelta, también dijo a The New York Times que sus vecinos se quejan con frecuencia de los carpinchos. “Los ven como peligrosos, los ven como invasivos, temen por sus hijos más chicos”, dijo.

Dijo que a veces los capibaras han seguido a su schnauzer miniatura, Grumete. “Lo que hace que yo no lo deje solo en el jardín porque no sé qué puede llegar a pasar” Dijo que a veces los capibaras han seguido a su schnauzer miniatura, Grumete. “Lo que hace que yo no lo deje solo en el jardín porque no sé qué puede llegar a pasar”

Sin embargo, la vecina de Pablo, Veronica Esposito, disiente completamente y asegura que los carpinchos son mansos. “Nunca se acercó ningún carpincho a mis perros”, aseguró. Luego añadió:

Lo que pasa es que todos dicen que comen las plantas. Sí, las come, pero las plantas vuelven a crecer”, añadió. “Yo no veo el gran problema Lo que pasa es que todos dicen que comen las plantas. Sí, las come, pero las plantas vuelven a crecer”, añadió. “Yo no veo el gran problema

image.png Mercancía con temática de capibaras, como peluches, gomas de borrar y mochilas, a la venta en Buenos Aires

Esposito, según el NYT, integra un pequeño grupo de vecinos del Nordelta que lidera una rebelión contra los controles de los capibaras.

La mujer se ha manifestado en contra de aquellos que quieren desplazarlos del Delta. La vecina, junto al grupo de insurrectos y pro-capibaras, han marchado en las calles, han emprendido acciones legales contra los promotores y han reunido 25.000 firmas para proteger a tales animales.

El grupo a favor de la vida silvestre de los carpinchos ha mencionado al diario que le avergüenzan ciertos vecinos, como el que había utilizado un látigo para ahuyentar de su muelle a los capibaras o aquellos que usan cerco electrificados.

“Yo creo que a esta altura que sean adorables es una estrategia de la misma especie para sobrevivir”, dijo Silvia Soto, la vecina más enfática. “Su amorosidad nos ha conquistado y estamos todos bregando por ellos”, agrega

