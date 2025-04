Tiembla Fernando Gago: El DT que le gusta a Riquelme está desempleado

En el actual año, Kily perdió ocho partidos, empató dos y ganó solamente cinco y el hecho de perder más de lo que ganó hizo que dejara su cargo.

Deja a Unión con vida en la Copa Sudamericana pero con casi nulas posiblidades de pasar de ronda en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Embed

Si bien el porcentaje está por debajo del 50%, el balance de su paso por el club de Santa Fé, es bueno. No cualquier entrenador dura casi dos años en un club en el fútbol argentino y González lo logró a fuerza de buenos resultados.

Ojo Fernando Gago, es del gusto de Riquelme

Kily González es del gusto de Juan Román Riquelme y mismo, cuando aún Diego Martínez era DT de Boca y estaba en capilla, llegó a sonar para reemplazarlo.

"Boca es una caja de resonancia que lo incluye a él como un posible reemplazante de Diego Martínez", mencionó el Chavo Fuks en agosto de 2024. Juan Carlos Artelino, otro periodista, aseguró "el futuro técnico casi con seguridad será Gonzalez. Si, el Kily. Le encanta a Riquelme. El tiempo dirá.".

Es decir, de hace tiempo que se menciona la posibilidad de que el Kily dirija al Xeneize.

image.png

A esto se le suma, que Fernando Gago se juega "partido a partido", como dijo Tato Aguilera en varias ocasiones.

Hoy, Gago continúa debido a los buenos resultados que está obteniendo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ahora bien, luego del partido contra Alianza Lima, perdió solo con Newell´s y allí volvió a estar en capilla.

No es menor recordar que faltan apenas 12 días para River vs Boca del 27 de abril. Ese encuentro será fundamental para Gago, que no debe dejar pasar que ahora un DT del gusto de Juan Román Riquelme está desempleado.

+ EN GOLAZO 24

Escándalo en Rosario Central con Jáminton Campaz: Qué pasó

En River, Lautaro Rivero es el nuevo motivo para criticar a Marcelo Gallardo

Por qué Salah rechazó 600 millones de Arabia Saudita y se quedó en Liverpool

Chiqui Tapia aseguró que torneo de 30 equipos es clave para el fútbol argentino

Avellaneda en llamas: los goleadores del Torneo Apertura que sorprenden a todos

Un día llegó: Maravilla Martínez entró en el radar de la Selección Argentina