Quién es Hugo Hernández, el periodista que defenestró a Toto Belmonte

"No voy a las conferencias de prensa porque no sirven de nada, no aportan nada", dijo varias veces Renzo Pantich, periodista partidario de River Plate. Quien escribe se identifica con el comunicador millonario porque el juego de preguntas y respuestas con cassette aburre y mucho. Sin embargo, a Fernando Gago le quisieron marcar la cancha con Toto Belmonte. Particular momento.