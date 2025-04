River revirtió una paupérrima noche y rescató un punto de oro en la altura

Parecía una noche negra para River. Otra más en este ciclo de Gallardo que, hasta ahora, cosechó más dolores de cabeza que buenos pasares. El entrenador mandó a la cancha a Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Giuliano Galoppo y Matías Kranevitter. Salvo este último, al que le costó más entrar en partido, el resto mejoraron al equipo.

"Los cambios le hicieron bien al equipo. A partir de ahí tuvimos más control", dijo el Muñeco post empate. Según declaró en la conferencia de prensa, se fue más contento por haber remontado un 0-2 abajo que por el mal primer tiempo. "La sensación del final es buena. El esfuerzo valió la pena, hicimos un esfuerzo importante", expresó.

Giuliano Galoppo descontó al minuto 67´y le dio algo de esperanza al Millonario. Sebastián Driussi puso el 2 a 2 al minuto 75´. Independiente del Valle se quedó demasiado y nunca pudo aprovechar la ventaja de la altura ni la ventaja del marcador. "Pudimos habernos puesto 0-3 abajo y después del empate nuestro pudimos pasarlo a ganar", añadió Gallardo.

image.png Driussi volvió a convertir y llega cargado al Superclásico FOTO: (X/REDES@RiverPlate)/NA

Con el empate, River quedó primero del Grupo B, luego de la sorpresiva derrota de Barcelona SC ante Universitario, el rival más débil de la zona. El Millonario lidera con 5 unidades, apenas un punto arriba de Barcelona e Independiente, ambos con 4.

Más declaraciones de Marcelo Gallardo tras el empate de River

"Los dos goles nos golpearon fuerte, había que tener una reacción 2 a 0 abajo, en la altura, un equipo que juega bien, había que tener una reacción clara, con otro ímpetu. Si bien los primeros 10 minutos del 2T tuvimos otra energía, después nos pusimos en partido"

"La reacción fue buena en el 2T"

"Desde lo anímico vale mucho. Vamos a jugar un clásico el domingo con un vuelo en el medio y con pocos días de descanso. Entonces el resultado final del partido nos muestra que el esfuerzo no fue en vano"

"Lo importante es que intentamos hacer un buen trabajo acá en la altura"

"Más allá del análisis individual quiero ser optimista con el resultado"

"Los futbolistas saben que tienen que estar en mejor forma pero quiero pensar en positivo mas allá de los errores que cometieron hoy"

"Gestionar un plantel de muchos jugadores requiere que no solamente el equipo estructuralmente se sienta sólido, sino también que el futbolista no solamente desee jugar, sino también demuestre condiciones para hacerlo"

"A veces las cosas no salen como quisiéramos pero insistir sobre eso es lo que voy a hacer. Me comprometo todo el tiempo con intentar, más allá de que a veces pareciera que la cosa no funciona. Pero ahí está uno para apoyarlos, ayudarlos, para que sigan intentando y seguir sumando jugadores para competir"

"La Copa Libertadores es dura, te hace jugar, viajar. Es lindo, es hermosa, me encanta y necesitamos ese compromiso"

