La verdadera historia del No Despido de Jerome Powell por Donald Trump

"Lutnick también le indicó al Presidente que los esfuerzos para destituir al titular de la Fed probablemente no conducirían a ningún cambio práctico en las tasas de interés, ya que otros miembros de la junta directiva de la Fed probablemente abordarían la política monetaria de forma similar a Powell, señaló una de las fuentes".

Howard-Lutnick.jpg Influyente Howard Lutnick.

Cambio de planes

El martes 22/04 por la tarde, Trump zanjó el asunto... por ahora. Él declaró a los periodistas reunidos en el Despacho Oval que no tenía intención de despedir a Powell, suavizando la dura retórica del día anterior: "Es el momento perfecto para bajar los tipos de interés. Si no lo hace, ¿es el fin? No. No lo es", afirmó Trump.

“El Presidente cuenta con un excelente equipo de asesores que lo asesoran en numerosos temas, pero, en definitiva, es él quien toma las decisiones finales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, quien declinó hacer comentarios sobre las conversaciones privadas de Trump.

Trump asumió el cargo prometiendo una reestructuración drástica y potencialmente dolorosa de la economía global. Pero, a medida que los mercados se han rebelado contra sus agresivas medidas comerciales y económicas, el Presidente ha respondido con cambios radicales y concesiones .

Los comentarios de Trump tranquilizaron a los inversores , quienes estaban inquietos por la retórica agresiva del Presidente. Ellos demostraron que, a pesar de la insistencia del Presidente en no inmutarse por las fluctuaciones de los mercados, él y sus asesores siguen de cerca cómo Wall Street y las grandes corporaciones responden a su agenda.

"La mayoría de los analistas de Wall Street creen que intentar destituir a Powell antes de que termine su mandato no le permitiría al presidente bajar las tasas de interés que desea, ya que el comité de 12 personas del banco central encargado de fijar las tasas no cuenta con el apoyo necesario para reducirlas ahora mismo. La Fed recortó las tasas en un punto porcentual el año pasado porque la inflación había disminuido y no quería arriesgarse a una recesión innecesaria."

Michelle Bowman

Los aranceles han congelado a los funcionarios de la Reserva Federal porque les preocupa que hagan subir los precios e introduzcan nuevos riesgos de mayor inflación, incluso si más tarde enfrían el gasto y la contratación que debilitan la economía.

Un ejemplo del desafío que enfrenta el Presidente para lograr que la Reserva Federal baje las tasas: el mes pasado, Trump nombró a Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal que él mismo nombró durante su 1er. mandato, como vicepresidenta de supervisión bancaria. Pero Bowman ha sido una de las funcionarias más directas en advertir sobre los riesgos de bajar las tasas de interés demasiado pronto o demasiado rápido.

La autonomía operativa de la Reserva Federal, o su independencia, ha sido considerada durante mucho tiempo como algo sagrado por los inversores en bonos de Wall Street. Algunos inversores extranjeros podrían ser menos propensos a comprar bonos del Tesoro estadounidense, lo que conllevaría tasas de interés más altas, si temieran que el gobierno estadounidense toleraría niveles más altos de inflación al indicarle al banco central cómo fijar las tasas de interés.

Michelle Bowman.webp Michelle Bowman.

La independencia

La reacción del mercado ante la exitosa salida del presidente de la Fed "sería apocalíptica", declaró Tim Mahedy , economista jefe de Access/Macro y asesor principal de la Fed de San Francisco, en una nota a clientes la semana pasada. Mahedy predijo que "el impacto sería tan rápido y severo que el presidente se vería obligado a retractarse inmediatamente o se enfrentaría a un evento financiero sistémico".

Powell ha reiterado que no cree que la independencia de la Reserva Federal se vea comprometida. Ese acuerdo cuenta con una amplia comprensión y respaldo en Washington, afirmó durante una conferencia en Chicago la semana pasada.

Si bien Trump lanzó amenazas similares contra la Reserva Federal con regularidad en 2019, los inversores interpretaron la reciente disputa de forma diferente por 2 razones:

Trump se ha mostrado mucho más dispuesto ahora a desafiar las normas institucionales y legales que en su 1er. mandato. El Departamento de Justicia busca revocar un precedente legal de 90 años que, según muchos expertos legales, constituye la protección más sólida contra la destitución de funcionarios de la Reserva Federal antes del vencimiento de sus mandatos.

La inflación podría ser un problema mayor este año, ya que los aranceles de Trump son mucho mayores y más amplios que los que impuso durante su primer mandato. Esto amenaza con una disyuntiva más difícil para la Fed, que en los últimos años elevó los tipos de interés a su nivel más alto en 2 décadas para combatir la inflación.

