"La percepción de Riesgo País es peor con reservas negativas que con positivas"

En diálogo con el streaming Ahora Play, Ferro fue consultado sobre la posición del Gobierno de no comprar dólares dentro de la banda cambiaria y si la no acumulación de reservas puede influir en que no baje el Riesgo País, como busca el equipo económico para volver a los mercados de deuda. Las reservas del BCRA cortaron la racha alcista y cayeron este miércoles (23/04) en US$215 millones.