La estrategia del Tesoro para captar y "congelar" pesos en la próxima licitación

Estirar duration, licuar presiones

La estrategia no es solo financiera: es una maniobra táctica para secar la plaza, ganar tiempo y evitar presiones sobre el mercado de cambios. Todos los instrumentos se licitan a precio, sin mínimos ni máximos, y entre los más atractivos figura el TZXM7, con un rendimiento real de CER +9,4%, muy por encima del TZXO5, que rinde CER +4,4%.

Las Lecaps ofrecen entre 36,3% y 36,5% TEA, los Boncaps van del 30% al 37%, y la Lelink cierra en A3500-2,3%. En este contexto, la curva CER de mediano-largo plazo es la preferida para carteras de retorno total, donde el TZXM7 se destaca por sobre el resto.

Con el put del BCRA perdiendo poder de anclaje y los dólares financieros apreciándose, las estrategias de carry en pesos dejan de ser garantía de ganancia real en dólares, sobre todo en títulos que vencen entre 2025 y 2026. La licitación, entonces, pivotea el foco del mercado hacia instrumentos más largos y con cobertura inflacionaria.

Escenario de dólar más caro

Todo esto ocurre en medio de una jornada que hoy (23/4) estuvo marcada por la acelerada del dólar en todas sus variantes.

Dólar blue sube 2,1% y se vende a $1.210

sube y se vende a Dólar oficial avanza 4,2% hasta los $1.174,51

avanza hasta los Dólar tarjeta trepa 4,3% y alcanza los $1.521

trepa y alcanza los Dólar futuro sube 4% y cotiza a $1.169

sube y cotiza a Dólar cripto gana 2,9% y se ubica en $1.202,95

gana y se ubica en Dólar MEP sube 2,4% a $1.168

sube a Dólar CCL también avanza 2,4% y llega a $1.181,79

también avanza y llega a Dólar mayorista lidera las subas con un alza de 4,8%, hasta los $1.160

image.png

De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade'

Tal como informó Urgente24 en: De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade': Aventuras de Joe, Ricky, Toto & Santi

Una de las más interesantes lecciones de economía me la obsequió quien era mi jefe en ese momento en Clarín, Gonzalo D'Hers. Yo había llegado desde El Cronista Comercial, por invitación de Osvaldo Granados, quien lideraba la sección Mercados, en días de 'Plata Dulce', la enorme fiesta del 1er. 'Carry Trade' co-inventado por Ricardo Arriazu. Nadie creía que fuese un Titanic en viaje hacia el iceberg. Estaba de moda en 'la City' el diario Ámbito Financiero -donde yo trabajaría años después-, porque informaba las tasas de interés más ventajosas, pero Mercados conseguía también muchos de esos anuncios.

Yo estaba realizando un trasvase de Mercados a Economía, y había escrito un texto, teñido del optimismo de los inversores / ahorristas quienes, con dólar subvaluado, multiplicaban su rentabilidad en moneda extranjera porque las tasas de interés pasivas -las que pagan los bancos- superaban en mucho al IPC que informaba el INdEC. Obvio que era la mitad del vaso lleno, pero había una mitad del vaso vacío, y me lo hizo notar D'Hers: "Siempre que alguien gana un dinero es porque alguien lo paga". A eso se le llama 'transferencia de riqueza', y la Argentina es proclive a ofrecer, con cierta periodicidad, momentos extremos de enriquecimiento de unos para empobrecimiento de otros. Es parte de la inestabilidad nacional, la 'cultura del péndulo' que mencionaba Juan Carlos De Pablo, quien por entonces apoyaba a José Alfredo Martínez con el entusiasmo que hoy día respalda a Javier Milei & Luis Caputo.

Inevitable recordar aquella anécdota leyendo un fragmento de la web iProfesional: "GMA Capital realizó un cálculo similar sobre la Lecap con vencimiento a fines de junio de 2025 (S30J5). Según sus estimaciones, el retorno máximo en dólares sería del 24% en un escenario en el que el tipo de cambio descendiera hasta el límite inferior de la banda. En contrapartida, si el valor del dólar se mantuviera en el centro de la banda, el rendimiento sería prácticamente nulo."

¿A quién le quitan el 24% en dólares que ganaría el tenedor de Lecaps (Letras Capitalizables)? Porque no hay magia, hay transferencia. Pero ni Javier Milei ni Luis Caputo ni Santiago Bausili tienen idea ni preocupación por semejantes enigmas. Festejan que han redescubierto un secretario del Tesoro estadounidense, ex Soros Management Fund, entusiasta de las comisiones que pagan las emisiones de bonos, objetivo del nuevo 'Carry Trade' si logran ubicar el riesgo-país por debajo de 400 puntos básicos. Y Scott Bessent no se perderá la fiesta. ¿O para qué creen Uds. que visitó la Argentina?

El nuevo 'Carry Trade' está tomando velocidad, y se parece mucho a otros 'Carry Trade'. Es lo que intentó explicar el economista Diego Giacomini desde su cuenta en X, @GiacoDiego: Con el dólar en el cortísimo plazo se puede hacer magia negra. Siempre se lo manipula en Argentina; sea la derecha o la izquierda. Cuánto más magia negra se haga, más se impondrán los fundamentos micro que dan lugar a los fundamentos macro del tipo de cambio en el largo plazo.

image.png Elaboración de Diego Giacomini en base a datos del BCRA y el mercado.

Más noticias en Urgente24:

Angelo Becciu: El cardenal condenado, piensa ir al cónclave Vaticano

Cónclave papal: el más corto y el más largo de la historia

Renunció el titular del IOSFA y Luis Petri va por Coviara (y sus inmuebles)

La miniserie de Netflix que todos se desesperan por ver