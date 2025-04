De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade': Aventuras de Joe, Ricky, Toto & Santi

¿A quién le quitan el 24% en dólares que ganaría el tenedor de Lecaps (Letras Capitalizables)? Porque no hay magia, hay transferencia. Pero ni Javier Milei ni Luis Caputo ni Santiago Bausili tienen idea ni preocupación por semejantes enigmas. Festejan que han redescubierto un secretario del Tesoro estadounidense, ex Soros Management Fund, entusiasta de las comisiones que pagan las emisiones de bonos, objetivo del nuevo 'Carry Trade' si logran ubicar el riesgo-país por debajo de 400 puntos básicos. Y Scott Bessent no se perderá la fiesta. ¿O para qué creen Uds. que visitó la Argentina?