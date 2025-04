Tras el duelo por Francisco, ya hay fecha para que los mileistas den explicaciones por la crypto LIBRA

Luis Caputo le huye a LIBRA

Cabe destacar que uno de los citados en el Congreso para dar explicaciones es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien probablemente no asistirá, debido a la agenda oficial que debe cumplir; aunque fue el mismo Guillermo Francos quien adelantó la semana pasada que Luis "Toto" Caputo "no tenía nada que ver" con el escándalo de la crypto, por lo que el Ejecutivo habría decidido que no asista a esa comisión.