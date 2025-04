Funeral del Papa Francisco cierra grieta ideológica mundial

image.png Francisco con Zelensky | FOTO DE ARCHIVO EL PAÍS

El rival de Zelensky, el presidente ruso Vladimir Putin, ha dicho hace unas horas que Francisco era "una persona extradordinaria", y ha brindado sus condolencias al mundo católico.

"Reciba las más sinceras condolencias por el fallecimiento de su santidad el papa Francisco", escribió Putin en un mensaje al camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel. El líder del Kremlin no podrá asistir al funeral, pero enviará una delegación que lo represente.

Tuve la oportunidad de reunirme varias veces con esta persona extraordinaria, y guardaré para siempre su claro recuerdo en mi memoria Tuve la oportunidad de reunirme varias veces con esta persona extraordinaria, y guardaré para siempre su claro recuerdo en mi memoria

image.png Putin con el Papa Francisco | FOTO DE ARCHIVO RT

Putin añadió en el mensake que el Papa Francisco "ayudó activamente al desarrollo del diálogo entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica, y de la interacción constructiva entre Rusia y la Santa Sede".

Trump y Lula en el funeral del Papa Francisco: Sin China ni Netanyahu

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido uno de los primeros líderes del mundo en reaccionar a la muerte del Papa Francisco.

“Rest in Peace Pope Francis! May God Bless him and all who loved him!”, escribió Trump en su red social Truth Social y recordó su encuentro en mayo de 2017 durante una audiencia privada en el Vaticano.

El Papa Francisco fue un buen hombre, trabajó duro, amaba al mundo El Papa Francisco fue un buen hombre, trabajó duro, amaba al mundo

Ante la prensa estadounidense, Trump aseguró que Francisco era un "buen hombre" y luego confirmó su presencia en el funeral: “Melania y yo vamos a ir al funeral del Papa Francisco en Roma. ¡Estamos deseando estar allí!”.

image.png "Los católicos siempre han estado conmigo. Siento mucho lo que están viviendo, porque amaban al Papa", ha declarado Trump | GENTILEZA ABC NEWS

Tal como Trump, el presidente brasilero Lula da Silva, en las antípodas ideológicas del republicano, recordó con afecto a Francisco, a través de un conmovedor video:

Su pasión por el fútbol lo convirtió en el más brasileño de los argentinos Su pasión por el fútbol lo convirtió en el más brasileño de los argentinos

“Hoy ha sido un día de gran tristeza para todos aquellos que, por encima de las religiones, hacen del amor su profesión de fe. Francisco fue el Papa de acogida, y por eso amanecimos hoy pequeños huérfanos de su cariño. Un afecto libre de prejuicios y juicios, en un mundo que sufre discriminación e intolerancia. Para Francisco todos somos hermanos, creados para amarnos unos a otros. Y como todos somos hermanos, no hay razón para tanta discordia, tanto odio, tantas guerras y tanta desigualdad en el mundo”, comienza el video del presidente brasilero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jmkarg/status/1914697191219745118&partner=&hide_thread=false "Francisco fue el Papa de todos, pero principalmente de los excluídos, los pobres, los inmigrantes. Fue el Papa de la paz. Hizo alertas sobre la crisis climática. Condenó todas las guerras. Recordaremos por siempre su alegría: fue el más brasileño de los argentinos"

Lula da Silva pic.twitter.com/Fffnunn149 — Juan Manuel Karg (@jmkarg) April 22, 2025

Y agregó: “Francisco fue el Papa para todos, pero especialmente para los excluidos, los más pobres, los agraviados, los inmigrantes, los que no tienen voz, las víctimas del hambre y el abandono”.

Amanecimos un poco huérfanos de su cariño Amanecimos un poco huérfanos de su cariño

“En una de las audiencias que tuve con él, discutimos la necesidad de una alianza global contra el hambre y la pobreza, que fue efectivamente lanzada por Brasil el año pasado, durante la cumbre del G-20 en Río de Janeiro”, rememoró.

Silencio en el gobierno israelí tras la muerte de Francisco

El Papa Francisco ha denunciado los excesos de Israel en nombre de su legítima defensa y ha condenado los bombardeos indiscriminados contra civiles inocentes en Gaza en medio de la sed de venganza de Israel contra Hamás.

Las declaraciones condenatorias de la ofensiva israelí en Gaza, sumado al polémico pesebre del Vaticano en donde el niño Jesús yacía sobre un pañuelo palestino (kufiya), molestó de lleno al gobierno de Benjamin Netanyahu, que consideró todo ello como un claro alineamiento a la causa palestina.

Por todo eso es que Israel ha decidido no emitir ningún comunicado. Solamente el presidente Isaac Herzog envió sus condolencias al mundo católico por la muerte de Francisco y declaró que esperaba que su memoria “inspire actos de bondad y esperanza para la humanidad”.

Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores, Israel estará representado en el funeral de Francisco sólo por su embajador en la Santa Sede, Yaron Sideman. Los funcionarios cercanos a Netanyahu se excusaron en que no podrán concurrir por celebrarse en ‘sabbat’ (sábado), el día de descanso judío.

También el grupo terrorista Hamás lamentó la muerte de Francisco. A través de un comunicado, aseveró que él “fue un firme defensor de los derechos palestinos".

"Francisco fue un firme defensor de los derechos legítimos del pueblo palestino, especialmente en su inquebrantable postura contra la guerra y los actos de genocidio perpetrados contra nuestro pueblo en Gaza en los últimos meses", escribió en un comunicado Basem Naim, miembro del buró político de Hamás.

La muerte de una figura tan importante y comprometida deja un profundo vacío que será difícil llenar La muerte de una figura tan importante y comprometida deja un profundo vacío que será difícil llenar

"Hoy, el mundo está de luto por el fallecimiento de una destacada figura religiosa mundial, su santidad el papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia católica romana, que dedicó su papado a fomentar el diálogo interreligioso y a promover la paz en todo el planeta", lamentó Naim.

