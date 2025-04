A24 financió el viaje de la familia del Papa Francisco: Novaresio estalló contra el Gobierno

A raíz de ello, Novaresio y el equipo de producción de su programa junto a una agencia se encargaron de gestionar y financiar el viaje para dos familiares del Santo Padre. Según informó el periodista en el ciclo que conduce, se trata de dos pasajes aéreos y dos alojamientos para que puedan participar de las exequias.

En dicho contexto, el conductor manifestó su indignación tanto en vivo como en su cuenta personal de X (ex Twitter). "Da vergüenza que el Gobierno no lo haya hecho", cuestionó el periodista, que lanzó una fuerte crítica a la Cancillería.

Y agregó: "Tan humilde es la familia de Bergoglio, que no tenían ni pasaporte. Creo yo que lo debería haber hecho algún estamento del Estado, el que fuera. No estoy hablando mal de Gerardo Werthein".

Extraño las Cancillerías profesionales (...) Cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la Cancillería te dice '¿Quiénes son los familiares de sangre? ¿Querrán viajar?', no lo hicieron. Hay tanto funcionario político macartista que anda preguntándole a los funcionaros de Cancillería si son pro aborto, si son pro familia natural. ¡Dedíquense a esto! Extraño las Cancillerías profesionales (...) Cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la Cancillería te dice '¿Quiénes son los familiares de sangre? ¿Querrán viajar?', no lo hicieron. Hay tanto funcionario político macartista que anda preguntándole a los funcionaros de Cancillería si son pro aborto, si son pro familia natural. ¡Dedíquense a esto!

"Lo que hicieron los chicos de producción para el pasaporte y el alojamiento es un gesto de valor humano. Hay tantos funcionarios. No estoy hablando de nadie en particular, pero sí de cierta dirigencia general que hoy todavía sigue haciendo lo mismo. Se enojan tanto con los periodistas", concluyó.

Eduardo Feinmann contra los "brutos periodísticos" por la muerte del Papa Francisco

Tras la confirmación del fallecimiento del Papa Francisco en la madrugada del lunes 21/4, Eduardo Feinmann dialogó con Radio Mitre desde Europa y expresó su conmoción por la noticia. Sin embargo, el filoso periodista también aprovechó para apuntar contra sus detractores, quienes lo cuestionaron cuando dio cuenta de la delicada salud del Sumo Pontífice.

Embed - “No me voy a olvidar nunca más”, la reacción de Eduardo Feinmann tras la muerte del papa Francisco

Feinmann conversó esta mañana con Tato Young, su reemplazante mientras él está en el Viejo Continente, y luego de manifestar sus sensaciones y recordar las escenas de aquel 13 de marzo de 2013 cuando el Cardenal Jorge Bergoglio fue elegido Papa, recordó las críticas que recibieron él y su equipo cuando sostuvieron que el cuadro de Francisco I era complejo.

"Cuando nosotros hablábamos y contábamos acerca de la salud del Papa y algunos decían que nosotros estábamos exagerando, que nosotros queríamos que el Papa se muera", afirmó Feinmann.

Yo no sé si es porque son brutos periodísticamente o porque no cuentan con buena fuente de información Yo no sé si es porque son brutos periodísticamente o porque no cuentan con buena fuente de información

"Nosotros teníamos una fuente muy cercana al Papa que nos iba contando los detalles de su salud, que se deterioraba día a día. En la mesa a mis compañeros en algún momento les conté y creo que dije la frase: 'El Papa no pasa de este año'. Tengo testigos vivos, menos mal que están ahí sentados conmigo en la mesa", espetó.

Embed - Eduardo Feinmann habló sobre el verdadero estado de salud del papa Francisco

"Es una tristeza igualmente. Pero el Papado divide aguas, hay una grieta. Aquellos que lo aman y aquellos que lo odian, y dentro del Vaticano en estos momentos, desde el momento de la internación del Papa, había algunos movimientos conservadores muy fuertes que ya estaban preparando el Cónclave", agregó.

"El Papa hasta último momento, hasta el último suspiro, intentó hacer movimientos para que su línea de pensamiento siga vigente. Veremos en el Cónclave qué es lo que termina pasando", concluyó el conductor.

Más allá de la defensa de Feinmann, lo cierto es que su información sobre la gravedad del panorama de Bergoglio data de principios de marzo y mucha agua corrió bajo el puente desde entonces. De hecho, en el día 1 de aquel mes osó vaticinar que el Papa podría fallecer en las siguientes 24 horas, lo cual no ocurrió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/edufeiok/status/1895729857721409649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895729857721409649%7Ctwgr%5Ebd18f41406ae5aec8ed6d04e1b723b16bebcabf5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Feduardo-feinmann-contra-los-brutos-periodisticos-la-muerte-del-papa-francisco-n599890&partner=&hide_thread=false Dato de una alta fuente vaticana.

Muy grave el Papa: bronco espasmos , vómitos, crisis respiratoria grave y seria reducción de oxigenación en sangre.

Próximas 24 hs clave.

Riesgo de muerte en las próximas horas.

Ya han llegado a Roma muchos cardenales, diplomáticos… — Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 1, 2025

