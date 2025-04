Papelón en A24 y palito de Luis Majul: Citaron un textual falso de Javier Milei

Por su parte, Lucía Salinas comentó: "Me parece que es una reacción de un Presidente que viene desde hace tres semanas golpeado por distintos motivos. Ahora se siente fortalecido y vuelve al Milei original".

Hoy en el programa de Luis Novaresio, Rubén Rabanal difundió una noticia falsa al leer un falso textual de una cuenta de X conocida por difundir titulares distorsionados.



Tras darse cuenta, no pidieron disculpas sino que se limitaron a decir que…

Sin embargo, algunos minutos después y tras percatarse que el textual compartido no era el real, Rabanal indicó al aire: "Quiero aclarar algo. Había un error en la transcripción que se hizo de la frase que dijimos recién. Era una frase muy dura, creo que hay que aclararlo. Milei habló de Massa, pero no le puso 'drogadicto' adelante".

"Me alegra mucho esto. No sé dónde apareció el otro adjetivo, pero me alegra enormemente que se quite todo tipo de calificación personal y que se hable funcionalmente. El Presidente cree que Massa fue un impresentable como Ministro de Economía -yo también lo creo- , tiene todo el derecho de decirlo", acotó Novaresio tras la aclaración. Pero ya era tarde.

Tras este error, Majul comentó con acidez esa misma noche en su ciclo: "Bueno, impresentable de Massa que metió 13 puntos del PBI en un año. Que es distinto a decirle drogadicto".

"A ese fragmento algunas cuentan le agregaron el 'impresentable y drogadicto' y ahí se viralizó una fake news", explicó Luis Gasulla."Si lo hicieron, está mal. Y si la reprodujeron, está mal. Y supongo que pidieron disculpas como corresponde", cerró Majul picante.

Preocupación en el canal de Edenor: Explotó el generador de A24 y evacuaron el edificio

La jornada del 7 de marzo pasado estuvo repleta de cortes de luz en los canales de televisión y no hubo dudas de que A24 se llevó la peor parte. Paradójicamente, el canal controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila, accionistas mayoritarios de Edenor, sufrió la explosión de su grupo electrógeno y el edificio entero debió ser evacuado.

Por si algo le faltaba, Evacuaron el edificio de @A24COM por que explotó el grupo electrógeno.



El canal está con repeticiones, por este motivo.



Todo el personal se encuentra afuera, en la calle Niceto Vega al 5.700

El aviso inicial fue provisto por Ignacio Rodríguez a través de su cuenta de X (ex Twitter), quien además explicó por qué en la pantalla de se la señal de noticias estaban transmitiendo repeticiones desde las 15:49.

Urgente24 consultó a sus fuentes irrefutables, las cuales indicaron cómo fue la secuencia. Los problemas empezaron en el bloque final del ciclo Arranca la tarde cuando no fue posible regresar después de la tanda comercial debido a un corte de luz. Una vez que el servicio se reestableció el programa pudo continuar, aunque se dieron otros cortes intermitentes.

Ya durante Código de noticias, el programa siguiente, el equipo salió al aire con normalidad poco más de veinte minutos y, ante un nuevo corte, debió apoyarse enteramente en sus móviles.

Sin embargo, alrededor de las 15:45 la programación fue levantada del aire tras un corte técnico y comenzó a emitirse la programación de emergencia, que fueron repeticiones de los envíos matutinos. Fue en ese preciso momento donde tomaron conocimiento del estallido del generador y posteriormente todo el edificio fue evacuado.

A las 16:42 aproximadamente regresó el vivo. "Ya superados los problemas técnicos que tuvimos estamos acá cumpliendo con el aire en A24", afirmó Gabriel Ziblat, reemplazante de Ortelli que está de licencia.

