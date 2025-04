Adrián Suar se despegó del 'Canosagate': "No me puedo hacer responsable"

La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace