Canal 9 se suma a Canal 13 en la supuesta red pedófila que denuncia Viviana Canosa

Tomás Méndez dejó en claro que no es su denuncia sino que él sólo difundía el documento y que no le gustaba todo el asunto pero lo hacía para salvaguardar su buen nombre y honor, mancillado por Florencia Peña, aparentemente. Ella lo consideró un mentiroso porque él dijo que ella estaba en la causa, y que entonces tuvo que exhibir la causa para demostrar que él no es un mentiroso. También la invitó a que no le pague honorarios a su abogado porque "te mintió, sí estás en la causa". Méndez reiteró que él sólo exponía a la difusión pública de un documento que no le pertenece e invitó a Peña a enojarse con Canal 13 y Canosa.