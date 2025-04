Florencia Peña reafirmó su inocencia y apuntó contra Viviana Canosa

"La gente en la calle me dice: 'Fuerzas, Flor'. La gente no puede creer. Un nivel de locura total", agregó y lanzó contra Canosa:

Pareciera que en este país cualquiera dice cualquier cosa. Eso tenemos que cambiar. Esto no puede volver a pasar

La supuesta denuncia de Viviana Canosa en la que está vinculada Florencia Peña

La semana pasada Tomás Méndez difundió en su envío de El Nueve un documento completo, el cual aseguró se trataba de la denuncia de Viviana Canosa en Comodoro Py.

El conductor indicó que su accionar partía de las críticas de Peña hacia su persona, puesto que previamente la actriz había participado de LAM para rechazar las acusaciones. Ella lo consideró un mentiroso porque él dijo que ella estaba en la causa, de modo que procedió a exhibirla para demostrar lo contrario.

Hemos accedido a la denuncia de Viviana Canosa. Tiene 20 carillas, de las cuales cuatro están en blanco, cuatro tienen capturas de un teléfono desde donde supuestamente le llegó una amenaza, por lo cual la denuncia como tal consta de cuatro carillas y media, en donde todo es potencial. No hay pruebas pero sí cosas graves

Parece más una de esas historias que te cuenta un tachero de esos que te "tiran la posta" mientras pasean el escarbadiente de lado a lado del comedor. pic.twitter.com/F9TLR51poW — (@PopVengador) April 18, 2025

"Ella dice en su denuncia que Florencia Peña reclutaría chicas en el TC 2000 para llevarlas a fiestas. Agrega que con Elizabeth Vernaci organizaban fiestas en casa quintas, convocando a adolescentes para drogarlos y abusarlos. Nunca asevera ni afirma nada Canosa, siempre en potencial", agregó Méndez.

Por su parte, Canosa realizó un descargo tras darse a conocer quiénes serían los famosos mencionados en su denuncia, y pidió que no se ensucie a nadie hasta que se levante el secreto de sumario y ella pueda dar más detalles:

Hablé con un montón de gente porque alguien está dando nombres y diciendo que no hay secreto de sumario, ensuciando a gente que tal vez no tenga nada que ver con la denuncia que fui a hacer. No ensucien a gente que está o no en la causa, porque yo ahora no puedo hablar, estoy bajo secreto de sumario. ¿Quién está mandando a operar a comunicadores?

