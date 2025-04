Arde América TV: Mauro Szeta reclamaría haber sido 'engañado' por el canal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1885392575072268343?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1885392575072268343%7Ctwgr%5E5c62c1e9a5b313b7e7007343dae67036f16c41c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbombazo-mauro-szeta-se-despidio-telefe-y-tiene-nuevo-canal-n594885&partner=&hide_thread=false "Mauro Szeta":

Por su despedida de Telefe pic.twitter.com/tkG2FxdsMt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 31, 2025

Por su parte, desde la cúpula directiva de América TV le habrían indicado a Szeta que "está llevando más tiempo de lo esperado, que tenga paciencia, que ese lugar (el de Mazzocco) es suyo".

Szeta está seguro que no le darán el espacio que le prometieron y es por eso que ya dejó en claro que no quiere más que lo anden paseando por los programas. La tensión entre contratado y contratante, llegó al punto límite. Aún sigue la promesa de su programa propio en tira diaria a las 16:30, pero según dicen tendrá que seguir esperando a que puedan levantar el ciclo que allí está y que estén todos contentos Szeta está seguro que no le darán el espacio que le prometieron y es por eso que ya dejó en claro que no quiere más que lo anden paseando por los programas. La tensión entre contratado y contratante, llegó al punto límite. Aún sigue la promesa de su programa propio en tira diaria a las 16:30, pero según dicen tendrá que seguir esperando a que puedan levantar el ciclo que allí está y que estén todos contentos

En cuanto a la productora propiedad de Daniel Vila, todo parece indicar seguirá sumando horas al aire en América TV y estaría cerca de estrenar un nuevo envío.

Esto se debería al temor de los ejecutivos del canal de que Jotax se marche de manera definitiva a la competencia, es decir, El Nueve, donde instalaron Los profesionales de siempre con Flor de la V (quien protagonizó una escandalosa salida de Intrusos) como conductora.

América TV relanza sus noches: Le 'roba' un ciclo a Telefe y regresa Sin Codificar

Recientemente se confirmó la decisión de América TV de levantar Pasó en América. En este marco, en las últimas horas trascendió los dos programas que estrenará el canal en esa franja: Trato hecho, envío que previamente fue emitido por Telefe, e Infumables, que será una reversión del clásico Peligro Sin Codificar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuccaMelpiOk/status/1909655673291653336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909655673291653336%7Ctwgr%5E2dc9f90260986eabf60872019c42bbe8dd9ca0e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Famerica-tv-relanza-sus-noches-le-roba-un-ciclo-telefe-y-regresa-codificar-n599150&partner=&hide_thread=false Cuenta @AngeldebritoOk que termina “PASÓ EN AMÉRICA” y ya tiene reemplazo:



— De 22 a 23 iría el programa de entretenimientos #TratoHecho, para el que están buscando conductor.



— De 23 a 00, habrá un programa de humor llamado “INFUMABLES”, con la conducción de @yayobelgrano. pic.twitter.com/11eGS5d59E — Lucca Melpi (@LuccaMelpiOk) April 8, 2025

La primicia fue brindada por Ángel de Brito en el ciclo Ángel Responde de Bondi Live. "Termina en las noches de América, Pasó en América, no va a pasar más. Pero, van a continuar en la pantalla porque quieren conservar a los conductores. Termina en la tira diaria a partir de fin de mes, de abril", introdujo el conductor.

Acto seguido, De Brito reveló que en mayo se estrenarán dos nuevos programas.

"El primero es un programa de entretenimiento que va pegadito a LAM, a las 22:00. El conductor tiene la tarea de negociar con los participantes. La primera vez lo hizo Julián Weich y la segunda Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, que no le fue tan bien. No puedo contar quién lo va a conducir todavía”, en referencia a Trato Hecho.

"El segundo programa es un clásico también, va con otro nombre y va a ser otro formato. Es algo que tuvo mucho éxito y va a ser una vuelta de tuerca. Se va a llamar Infumables conducido por Yayo Guridi. Va a ser la vuelta de Sin Codificar", concluyó con su anuncio el periodista. Este iría desde las 23 horas hasta la medianoche.

De este modo, el formato humorístico regresará al canal que lo vio nacer en 2008.

