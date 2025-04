Sergio Lapegüe generó preocupación en América TV: Cómo se encuentra

Según indicó Teleshow (Infobae), el conductor arrastraba una tos persistente desde hacía aproximadamente tres semanas. En los días previos a su internación, comenzó a experimentar también episodios de fiebre. Pese a estos síntomas, mantuvo su agenda profesional intacta, participando como anfitrión en distintos eventos y espectáculos durante tres fines de semana consecutivos, lo que habría agravado su cuadro.

Tras un viaje a la provincia del Chaco, donde formó parte de un encuentro en Paso de la Patria, el periodista comenzó a sentirse visiblemente desmejorado. Al regresar a Buenos Aires, fue directamente del aeropuerto a una clínica, afectado por serias dificultades respiratorias.

Esta situación generó particular preocupación en su entorno, ya que Lapegüe padece asma. En el centro médico, los profesionales confirmaron el diagnóstico: neumonía bilateral. A poco tiempo de su ingreso a la clínica, según la devolución de sus médicos, se encontraba clínicamente estable y con buena respuesta al tratamiento.

Arde América TV: Mauro Szeta reclamaría haber sido 'engañado' por el canal

A fines de enero Mauro Szeta dio un paso al costado de Telefe para sumarse a las filas de América TV. Además de participar en diversos envíos, el canal le había prometido al periodista de policiales un programa propio. Sin embargo, tal compromiso aún no fue cumplido y el comunicador habría manifestado su disgusto.

Tensión en el aire: bronca de un reconocido periodista que se cambió de canal y que asegura que fue "engañado"



Entérate de todo en mi nota de hoy

— | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 16, 2025

La información fue provista por Ignacio Rodríguez en una reciente publicación para el portal de noticias de C5N. El periodista del Grupo Indalo recordó que, puesto que a Szeta nunca le habían dado la posibilidad de encabezar su propio ciclo, desde la señal del Grupo América le ofrecieron la franja de 16:30 a 18:00 de lunes a viernes para conducir un magazine.

Tal horario actualmente continúa ocupado por A la tarde de Karina Mazzocco, envío que continúa resistiendo su tan vaticinado levantamiento, el cual nunca llega.

Según describió Rodríguez, la presión de la productora Jotax fue más fuerte de lo esperado y, en una suerte de "compensación", los decisores del canal le ofrecieron el espacio vespertino de los domingos para 'Infama' y que parte del equipo de Mazzocco se acomode en la producción. Pero la transición continúa detenida y Szeta habría perdido la paciencia.

En este marco, el ex Telefe está siendo convocado por todos los programas pero sin señales de que vaya a tener el suyo. "Según fuentes dentro del canal, relatan que el periodista está arrepentido de haberse ido de Telefe y que lo hayan engañado", acotó Rodríguez.

"Mauro Szeta":

Por su despedida de Telefe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 31, 2025

Por su parte, desde la cúpula directiva de América TV le habrían indicado a Szeta que "está llevando más tiempo de lo esperado, que tenga paciencia, que ese lugar (el de Mazzocco) es suyo".

Szeta está seguro que no le darán el espacio que le prometieron y es por eso que ya dejó en claro que no quiere más que lo anden paseando por los programas. La tensión entre contratado y contratante, llegó al punto límite. Aún sigue la promesa de su programa propio en tira diaria a las 16:30, pero según dicen tendrá que seguir esperando a que puedan levantar el ciclo que allí está y que estén todos contentos Szeta está seguro que no le darán el espacio que le prometieron y es por eso que ya dejó en claro que no quiere más que lo anden paseando por los programas. La tensión entre contratado y contratante, llegó al punto límite. Aún sigue la promesa de su programa propio en tira diaria a las 16:30, pero según dicen tendrá que seguir esperando a que puedan levantar el ciclo que allí está y que estén todos contentos

En cuanto a la productora propiedad de Daniel Vila, todo parece indicar seguirá sumando horas al aire en América TV y estaría cerca de estrenar un nuevo envío.

Esto se debería al temor de los ejecutivos del canal de que Jotax se marche de manera definitiva a la competencia, es decir, El Nueve, donde instalaron Los profesionales de siempre con Flor de la V (quien protagonizó una escandalosa salida de Intrusos) como conductora.

