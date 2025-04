Sergio Lapegüe recibió el alta: Cuándo regresaría a América TV

image.png

Finalmente, en la mañana de hoy le concedieron el alta médica tras realizarle una nueva tomografía y estudios de sangre. Su recuperación continuará en su casa, con una medicación por vía oral.

En diálogo con Teleshow, se tomó el tiempo para anticipar su retorno: "Tengo ganas de volver el viernes, pero no me dejan. Así que me parece que voy a volver el lunes". Y aunque eso se verá con el devenir de los días, con la frontalidad que lo caracteriza, el presentador afirmó: "El lunes estoy al aire, cueste lo que cueste".

Yanina Latorre metió la pata: Qué reconocido periodista llegará a América TV

En la tarde del miércoles (16/04) se llevó a cabo una nueva emisión de Sálvese quien pueda el nuevo programa que conduce Yanina Latorre por medio de la pantalla de América TV y la comunicadora lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

Inesperadamente la conductora contó que se había encontrado con un reconocido periodista en el canal aunque en primera instancia evitó dar su nombre pero si confesó que lo había tanteado para que se sumara a su panel aunque obtuvo una respuesta negativa.

Sin embargo, posteriormente inició un juego de preguntas y respuestas con sus panelistas para que finalmente confirmara que se trataba de Pedro Rosemblat, dueño del canal de streaming Gelatina y actual novio de Lali Espósito quien obtuvo popularidad en los medios cuando comenzó a trabajar con el periodista Roberto Navarro mediante C5N.

Fue en ese entonces que se hizo presente en el estudio el productor Chato Prada y lejos de desmentirla cuando le preguntaron si arribará al canal dijo: "Siempre hay proyectos". Asimismo, Ximena Capristo le preguntó si era un programa de humor y reaccionó manera positiva. "Una vez por semana puede ser", indicó con picardía.

Embed - Pedro Rosemblat. on Instagram: "Política y digitalidad." View this post on Instagram A post shared by Pedro Rosemblat. (@pedrorosemblat)

