América TV relanza sus noches: Le 'roba' un ciclo a Telefe y regresa Sin Codificar

De este modo, el formato humorístico regresará al canal que lo vio nacer en 2008.

La posición de Karina Mazzocco en América TV comienza a tambalear. Y es que si bien su envío A la tarde ha logrado sobreponerse a los constantes rumores de levantamiento, lo cierto es que sus números de rating no prosperan y le llueven críticas.

En este marco, la conductora fue ninguneada por Daniel Vila, uno de los accionistas mayoritarios del Grupo América.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1907601012258484248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1907601012258484248%7Ctwgr%5E352ff6e8102b0cb5375f2010eb3cd02c985b6682%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnueva-interna-america-tv-karina-mazzocco-ninguenada-y-sufre-el-rating-n598846&partner=&hide_thread=false Después dicen que es FALSO que está prácticamente afuera del canal, si ni la dueña ni el dueño invitaron a la conductora pero si a la totalidad de los conductores de la señal.



Para peor?!

Le dicen que “Pobre la está pasando mal con el #Rating”, en su propio canal.



Lindo clima! https://t.co/GLzjTIEW2e — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 3, 2025

El desaire de Vila fue revelado por Yanina Latorre, quien en la jornada del miércoles 2/4 reveló en su ciclo Sálvese quien pueda que recibió la invitación del empresario y su esposa Pamela David a una de sus residencias en Mendoza para un agasajo con algunas de las figuras del canal.

En este marco, dijo: "Vamos a ir, no te enojes Mazzocco. Nombraron a Ángel (de Brito) y a Mariana Fabbiani con el marido, y no muchos más". Tras esa explicación, el panelista Lizardo Ponce preguntó: "¿Qué le pasa a Mazzocco?". "Bueno, no la invitó. No tiene feeling, no tiene onda", justificó Ximena Capristo.

"La está pasado mal con el tema del rating, ahora no la invitan acá", agregó el influencer. Sin embargo, fue evidente la intención de Latorre de bajarle el precio a Mazzocco. Ante tantos rumores de crisis en el programa, la información que brindó expuso la sensación de las autoridades sobre A la tarde.

Sin embargo, eso no ha sido todo para la conductora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1907757885662089275?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1907757885662089275%7Ctwgr%5E352ff6e8102b0cb5375f2010eb3cd02c985b6682%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnueva-interna-america-tv-karina-mazzocco-ninguenada-y-sufre-el-rating-n598846&partner=&hide_thread=false Tampoco es para tanto

Cdo uno hace un programa hay q bancarla https://t.co/KUAfnXOZ9Z — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 3, 2025

En esta misma semana, la presentadora recibió una crítica funesta por parte de Jorge Rial, quien en su envío Argenzuela se burló de las escasas métricas obtenidas por A la tarde. Una cuestión no menor es que Luis Ventura, que lleva años enfrentado públicamente con el periodista del Grupo Indalo, forma parte del magazine.

En este marco, Mazzocco manifestó en vivo:

Ventura habla de Rial y después Rial se encarga de cada uno de nosotros ¡de una manera! ¡Con una maldad! Con un resentimiento que él tiene hacia Ventura y hacia este canal, y en la volteada caemos todos. Se ríe de nuestro rating. Eso es muy feo, Rial. Vos y tus compañeros de radio se ríen Ventura habla de Rial y después Rial se encarga de cada uno de nosotros ¡de una manera! ¡Con una maldad! Con un resentimiento que él tiene hacia Ventura y hacia este canal, y en la volteada caemos todos. Se ríe de nuestro rating. Eso es muy feo, Rial. Vos y tus compañeros de radio se ríen

Como si lo anterior mencionado fuera poco, quien intervino en la disputa fue la ya mencionada Latorre, pero no para cubrir a su compañera de pantalla sino para darle la razón a Rial.

"Tampoco es para tanto. Cuando uno hace un programa hay que bancarla", lanzó la filosa periodista de espectáculos en su cuenta de X (ex Twitter), dejando aún más expuesta la imagen debilitada de Mazzocco en América TV.

