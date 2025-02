Ángel de Brito vs. Diego Brancatelli: Le pegó donde más le duele

"No soy especialista en la vida de Tévez, pero no me suena a que se olvidó de sus orígenes. No tengo relación, no soy fan, no lo vi en mi vida pero todo lo que me llega es todo lo contrario, que está siempre en Fuerte Apache que ayuda a su familia", disintió De Brito. A lo que Dalma Maradona, en su rol de panelista, expresó: "Tiene que ver con el apoyo a Macri, a este gobierno".