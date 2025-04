Adiós a Francisco en la Basílica vaticana y renacen mercados por marcha atrás de Trump

Live Blog Post

Renacen mercados con retroceso de Trump antes de ir al Vaticano

El martes 22/04 por la noche, el presidente Donald Trump dijo que no tenía previsto despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de haber dicho recientemente que "el despido del banquero central no puede llegar lo suficientemente rápido".

Trump también afirmó que los altos aranceles a China "se reducirán sustancialmente", mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó a los inversores que cree que es posible alcanzar un acuerdo comercial con Beijing. China respondió el miércoles señalando que la puerta a las negociaciones comerciales estaba abierta, pero no bajo presión.

"Se reducirá sustancialmente, pero no será 0", declaró Trump, tras las declaraciones previas de Bessent, de que la situación era insostenible.

Trump también afirmó que no veía la necesidad de "jugar duro" con el líder chino Xi Jinping y que durante las conversaciones no abordaría lo del COVID-19, un tema políticamente sensible en Beijing. La Casa Blanca lanzó recientemente un sitio web que sugería que el virus provenía de un laboratorio en China, lo que irritó a los diplomáticos chinos.

Un alivio para inversores que analizaban las encuestas empresariales mundiales que anticipaban que los esfuerzos de Trump por reescribir las reglas del comercio están afectando a la economía real.

Los índices de gerentes de compras (PMI) mostraron que la actividad de la eurozona se debilitó en abril pero repuntó en Japón e India.

El repunte de las acciones estadounidenses continuará en este contexto, después de que el presidente Trump abordara las 2 mayores preocupaciones del mercado.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una recuperación, con los contratos vinculados al Nasdaq-100, con un fuerte componente tecnológico, liderando el avance.

Las acciones de Tesla subieron cuando el director ejecutivo, Elon Musk, anunció que reduciría su colaboración con la Administración Trump.

El oro retrocedió, cotizando a US$ 3.3340 la onza troy.

Los bonos del Tesoro subieron, empujando los rendimientos de referencia a 10 años por debajo del 4,32%.

Bitcoin subió se cotizó cerca de los US$ 94.000.