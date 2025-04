Cumbre urgente en AFA por Marcelo Moretti y habría una decisión

La cámara oculta que muestra a Marcelo Moretti recibiendo dólares

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido 25mil dólares por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1914514877579673621?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914514877579673621%7Ctwgr%5Ee91e67a3ba7d8b3d28c784bdc3681b168b9f2e19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fescandalo-san-lorenzo-acusan-marcelo-moretti-coimero-n599924&partner=&hide_thread=false "Moretti":

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero 10 mil dólares, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de 20 mil dólares que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

