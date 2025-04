"No se salió del cepo" desafió Melconián: "tienen mala fe" contestó Furiase, director del Banco Central

Buscan camorra los funcionarios del gobierno nacional. Se muestran festejando la supuesta salida del cepo pero cualquier economista profesional senior sabe que eso no ha ocurrido. Las empresas no tienen libertad para girar dividendos y eso se llama restricción al mercado. Las corporaciones no tienen libertad cambiaria absoluta porque hay obligatoriedad de venta de dólares de exportación al mercado. No es un tipo de cambio libre y flotante como en 2016 y 2017. Buscan camorra los funcionarios del gobierno nacional. Se muestran festejando la supuesta salida del cepo pero cualquier economista profesional senior sabe que eso no ha ocurrido. Las empresas no tienen libertad para girar dividendos y eso se llama restricción al mercado. Las corporaciones no tienen libertad cambiaria absoluta porque hay obligatoriedad de venta de dólares de exportación al mercado. No es un tipo de cambio libre y flotante como en 2016 y 2017.