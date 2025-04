Falleció Hugo Gatti: "Mi padre se fue el día que murió mi madre"

TNT Sports apuesta a traer la TV de España y transmitirá El Chiringuito Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito

"Déjenme que les diga algo que afecta a la familia de El Chiringuito. Ha fallecido la mujer del ´Loco´ Gatti. Nacha nos ha dejado. Desde el Chiringuito le mandamos un abrazo muy fuerte al ´Loco´. Te queremos mucho, mucho ánimo. Entró en el hospital hace unos días y fue irreversible. De parte de la familia de El Chiringuito, ´Loco Gatti´, te queremos mucho. Que te cuides mucho. Prontito vienes a España y aquí te veremos. Espero verte muy pronto. Nacha era muy importante para el ´Loco´. Le daba el punto de ‘esto no, esto no’. ´Loco´ te queremos, descansa en paz Nacha".

Lucas, hijo de Hugo Gatti: "A partir de ahí no fue Superman"

En diálogo con la prensa, el hijo de Hugo Gatti detalló: "La realidad es que mi padre se fue el día que murió mi madre. Mi madre murió hace 8 meses, él a partir de ahí no fue Superman. La caída fue una anécdota. Todo arranca de un estado anímico, donde después de la muerte de mi madre prácticamente ese día había muerto él".

Luego, sobre su relación como padre, agregó: "Nos quedamos con la suerte de haber compartido una familia maravillosa y un tipo fuera de lo común. Nunca vi un tipo tan intuitivo".

image.png Gatti junto a Nacha, su mujer FOTO: (ARCHIVO)/NA.

Tras dos meses en terapia intensiva y sin mostrar signos de mejoría, la familia de Hugo Gatti había decidido que en el Hospital Pirovano, finalizaran el proceso de recuperación. Lucas, su hijo, explicó los motivos:

"Nosotros no hemos quitado ningún respirador, simplemente hemos dicho que, si no tiene más sentido, que dejen de hacer cosas para que siga y alargar algo que no tenía sentido. Era para evitar sufrimiento. No alungar inútilmente una agonía".

