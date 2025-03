Máxima preocupación por Hugo Gatti: Está en terapia intensiva

A comienzos del 2018 había confesado en dicho programa que tuvo que ser internado de urgencia en España por un problema cardíaco y su revelación fue impactante:

Me salvó la vida Florentino (Pérez). Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó

Su trayectoria

Hugo Orlando Gatti defendió las camisetas de Atlanta, Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe, pero sus pasos más recordados son por River y Boca. Integró la Selección Argentina y fue uno de los arqueros más importantes que dio el fútbol nacional.

Desde hace varios años, su nombre se instaló en los principales medios españoles y allí se radicó. Comenzó como columnista del diario madridista 'AS' y desde allí forjó una estrecha relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Más allá de que todavía mantiene su vivienda en Belgrano R y sus visitas a Buenos Aires son habituales, el Loco se asentó definitivamente en España.