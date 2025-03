Juicio por Maradona: Se vienen las testimoniales ¿cuándo se conoce el veredicto?

“Así murió Maradona. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara”, fue la dura acusación del fiscal Ferrari cuando presentó la foto ante el tribunal.

“Era elocuente el estado. Cualquiera que piense en un familiar de ustedes, que lo vean así, tendido en una cama, desde hace varios días, les están mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato”, continuó.

JUICIOMARADONATESTIMONIALESVEREDICTOFOTO3.jpg

El dolor de Fernando Signorini por la muerte de Maradona: “Fue abandonado”

Fernando Signorini, el mítico preparador físico de Diego Armando Maradona, se refirió al fallecimiento del ídolo argentino en el contexto del juicio por su muerte, y opinó que “todo el mundo salió a ofrecer soluciones cuando ya era irreversible”.

Lo primero que expresó Signorini sobre el caso es que “la Justicia argentina parece ir arriba de una tortuga”, haciendo referencia a que pasaron más de cuatro años de la muerte del “10” hasta el inicio del juicio.

Además, el expreparador físico admitió que siente “nostalgia cada vez que se habla de Diego”, y que le cuesta comprender que ya no está, ya que muchas veces trata de “olvidarse y hacer de cuenta que todavía está por algún lado”.

Signorini también recordó no haber estado en favor de sus últimos años como director técnico, argumentando que “su sistema emocional no estaba fortalecido como para hacerse cargo de un equipo de fútbol”, aunque sus opiniones no habían sido bien recibidas en aquel momento.

“En algún momento reclamé una decisión de parte del Ministerio de Cultura, proponiendo que desarrollen un plan de alcance nacional para llevarlo a dar charlas por escuelas y universidades. Eso hubiera sido un factor motivacional para los chicos”, sostuvo Signorini, que también remarcó una posibilidad trunca de internarlo en un centro de recuperación de adictos estadounidense.

El recordado preparador físico y amigo del campeón del mundo contó también que siente que “Diego fue abandonado” y que hoy solo se acusa al grupo médico que lo cuidaba, ironizando que “en la noche de su velatorio trataba de descubrir en qué manos tenían las cebollas que se habían pasado por los ojos algunas personas que estaban cerca del ataúd y yo conozco muy bien”.

Recordando la vida que le permitió dicha amistad, Signorini afirmó que Maradona le “regaló una vida que jamás habría imaginado”, siendo metafórico a la hora de comentar que Diego le echó “una tonelada de levadura” a su vida, dándole la posibilidad de conocer distintas culturas y pases, así como también vivir en un ambiente del fútbol “que todavía era digno de ser vivido”.

Juicio por Maradona: dos audiencias semanales y 100 testigos hasta julio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves (13/03), con un debate centrado en cuestiones técnicas antes de dar paso a las primeras declaraciones testimoniales, un proceso que se llevará a cabo durante dos días a la semana, cuenta con al menos 100 testigos y podría extenderse hasta julio próximo.

El Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, compuesto por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

En la etapa final del juicio, el tribunal escuchará los alegatos de la fiscalía y las defensas antes de fijar una fecha para el veredicto, en caso de haber condenas, la sentencia no implicará necesariamente una detención inmediata, ya que deberá quedar firme en instancias superiores.

El neurocirujano Leopoldo Luque, de 43 años, y la psiquiatra Agustina Cosachov, de 40 años, son los principales imputados por la fiscalía de dejar a Maradona “en una situación de desamparo” y “librado a su suerte” en una vivienda alquilada de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires, y no en un hospital.

Luque fue uno de los médicos de cabecera que insistió en la modalidad de atención domiciliaria como el método más eficaz para la recuperación del astro del fútbol argentino, mientras que Cosachov no habría administrado la medicación de forma correcta desentendiéndose de los efectos secundarios y falsificado un certificado de visita médica, que nunca hizo.

El resto del banquillo lo componen el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; la médica coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz. Cada uno será juzgado por su presunta responsabilidad en el tratamiento del Diez.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.

El juicio se centrará en la evidencia médica y en los mensajes intercambiados entre los siete profesionales de la salud que atendieron al campeón del mundo entre el 12 y el 25 de noviembre de 2020, día de su muerte a los 60 años, debido a una insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco.

