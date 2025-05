La UTA, Ficha Limpia, Robert Garverick, Karina Milei: 4 temas para un mayo complejo

Live Blog Post

Desesperado por dólares, se intenta flexibiliar el blanqueo

Si no hay pesos, se necesitan dólares para sostener la actividad económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, fomentaría el uso de los dólares guardados por los argentinos. Pero no todos esos dólares fueron 'blanqueados'. ¿Y entonces? El alcance sería limitado.

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, a María Julieta Rumi, de La Nación, una opción es que el Gobierno flexibilice por decreto los destinos de los dólares en efectivo ya blanqueados en la etapa 1 del blanqueo para permitir, por ejemplo, la compra de inmuebles usados o nuevos que no cumplan con los requisitos de proyecto inmobiliario y de otros bienes que no se afecten a una actividad productiva y se compren para uso personal, como autos, bienes de capital en general, etc.

Pero ¿eso puede cumplir con el objetivo (la necesidad) de Luis Caputo?

Coincidió César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich: "Una opción es que liberen antes los dólares de la etapa 1 del blanqueo o que eliminen normas de menor nivel de la ARCA, el BCRA y la UIF para relajar los requisitos de justificación de dinero cada vez que una persona compra un bien importante”.

Para el uso de dólares no declarados habría que modificar la Ley de Procedimiento Tributario (Nº11.683), pero esto lleva al Congreso, inviable por DNU.