Marvel se quedó sin Hawkeye: Quiso pagarle menos al actor y resurgió la polémica

Con todo esto en mente, ¿quién podría culparlo por no querer volver a la segunda temporada de Hawkeye? Sin embargo, lo que más le dolió fue la oferta económica de Disney. En una entrevista con el podcast High Performance, Renner explicó con total sinceridad: "Me llamaron para la segunda temporada y me ofrecieron la mitad de lo que me pagaron por la primera. Yo pensé, ‘¿en serio? ¿Tengo que trabajar el doble por la mitad de la plata?’ O sea, ¡es como si me dijeran que soy la mitad de Jeremy por haber sido atropellado! Yo no pedí más dinero, solo pedí que me pagaran lo mismo, pero no aceptaron."