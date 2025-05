CFK recusó a Ricardo Lorenzetti: "Dejarme fuera del proceso electoral"

En concreto, la ex vicepresidenta pretende que la Corte revise su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad y la absuelva. Pero si la Corte lo rechaza, ella debería cumplir la pena impuesta ya que la sentencia quedará firme. Sin embargo, se desconoce cuándo se pronunciará la CSJN ya que no tiene plazos para ello, aunque Lorenzetti dijo que "no hay razón para demorarlo más".