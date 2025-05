Tensión total en A24 por el cruce de Luis Novaresio con un panadero: "Piden tu cabeza"

"No, te agradezco, Luis. Y ojalá que puedas conservar el trabajo porque no creo que sea pertinente pedir la cabeza de un trabajador por pensar distinto, así que me solidarizo con vos", lanzó filoso el comerciante y el conductor replicó: "Corre por tu cuenta. Te agradezco la solidaridad, no hace falta. Por suerte laburo, tengo la suerte de elegir donde trabajar y lo hago con muchísima tranquilidad".

A24 financió el viaje de la familia del Papa Francisco: Novaresio estalló contra el Gobierno

En la mañana del miércoles 23 de abril Luis Novaresio dio a conocer en su ciclo en A24 la historia del sobrino del Papa Francisco, quien a raíz de sus dificultades económicas no podía asistir al funeral del Sumo Pontífice. En este marco, el conductor reveló que el canal gestionó el viaje y la estadía de los familiares.

Sin embargo, Novaresio también aprovechó para apuntar contra el Gobierno de Javier Milei por no haber tomado cartas en el asunto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/1915042518061773115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1915042518061773115%7Ctwgr%5E6d3edad783e1019e1f006594b47aa48d26a27f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-financio-el-viaje-la-familia-del-papa-francisco-novaresio-estallo-contra-el-gobierno-n600064&partner=&hide_thread=false ''Extraño las cancillerías profesionales"



Luis Novaresio cuestionó al Gobierno Nacional por no gestionar el viaje de los familiares de sangre del papa Francisco para su funeral Milei irá con la comitiva más grande desde que es Presidente. pic.twitter.com/IBpwmRC3rB — El Destape (@eldestapeweb) April 23, 2025

A la despedida de Jorge Bergoglio asistirán Milei junto a algunos funcionarios del Gobierno. Según informó Infobae, viajará la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A través de redes sociales, los seguidores del Papa manifestaron su indignación tras conocerse que varios miembros de la familia de Bergoglio no contaba con los medios económicos para viajar a Roma a despedirse del papa. Usuarios reclamaron al Gobierno que pague los pasajes, como lo hará con la comitiva que viajará este jueves a Roma.

Entre ellos esta Mauro, sobrino del Papa, quien explicó en una entrevista con Novaresio que no tenía fondos para destinar a un viaje tan costoso. Visiblemente triste por la noticia, reveló que "un golpe muy fuerte e inesperado" para la familia.

A raíz de ello, Novaresio y el equipo de producción de su programa junto a una agencia se encargaron de gestionar y financiar el viaje para dos familiares del Santo Padre. Según informó el periodista en el ciclo que conduce, se trata de dos pasajes aéreos y dos alojamientos para que puedan participar de las exequias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1915064938244026421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1915064938244026421%7Ctwgr%5E6d3edad783e1019e1f006594b47aa48d26a27f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-financio-el-viaje-la-familia-del-papa-francisco-novaresio-estallo-contra-el-gobierno-n600064&partner=&hide_thread=false EL SOBRINO DEL PAPA FRANCISCO PODRÁ VIAJAR A DESPEDIRLO



En un emotivo gesto en conjunto con la producción de #BuenDíaA24, Mauro Bergoglio y su esposa viajan a Italia para despedir al Sumo Pontífice.



@luisnovaresio

Seguí en #BuenDíaA24 pic.twitter.com/Lz81KLXCS9 — A24.com (@A24COM) April 23, 2025

En dicho contexto, el conductor manifestó su indignación tanto en vivo como en su cuenta personal de X (ex Twitter). "Da vergüenza que el Gobierno no lo haya hecho", cuestionó el periodista, que lanzó una fuerte crítica a la Cancillería.

Y agregó: "Tan humilde es la familia de Bergoglio, que no tenían ni pasaporte. Creo yo que lo debería haber hecho algún estamento del Estado, el que fuera. No estoy hablando mal de Gerardo Werthein".

Extraño las Cancillerías profesionales (...) Cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la Cancillería te dice '¿Quiénes son los familiares de sangre? ¿Querrán viajar?', no lo hicieron. Hay tanto funcionario político macartista que anda preguntándole a los funcionaros de Cancillería si son pro aborto, si son pro familia natural. ¡Dedíquense a esto! Extraño las Cancillerías profesionales (...) Cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la Cancillería te dice '¿Quiénes son los familiares de sangre? ¿Querrán viajar?', no lo hicieron. Hay tanto funcionario político macartista que anda preguntándole a los funcionaros de Cancillería si son pro aborto, si son pro familia natural. ¡Dedíquense a esto!

"Lo que hicieron los chicos de producción para el pasaporte y el alojamiento es un gesto de valor humano. Hay tantos funcionarios. No estoy hablando de nadie en particular, pero sí de cierta dirigencia general que hoy todavía sigue haciendo lo mismo. Se enojan tanto con los periodistas", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luisnovaresio/status/1914992923604615426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914992923604615426%7Ctwgr%5E6d3edad783e1019e1f006594b47aa48d26a27f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-financio-el-viaje-la-familia-del-papa-francisco-novaresio-estallo-contra-el-gobierno-n600064&partner=&hide_thread=false Pensaba. Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada n mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie Por… pic.twitter.com/bocoxAPYhU — luis novaresio (@luisnovaresio) April 23, 2025

