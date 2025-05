Ficha Limpia: LLA no quiere regalarle una victoria al PRO y ceder la polarización

Una forma de dilatar los tiempos sería modificar el proyecto para que vuelva a Diputados. Cabe recordar que las elecciones en la CABA son el 18 de mayo.

Luego, de sancionarse la norma, le impediría ser candidata a Cristina Kirchner y no habría polarización con LLA como pretende el Gobierno nacional, algo similar a lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde los libertarios buscan ubicarse como única barrera al kirchnerismo desplazando al PRO.

Cabe recordar que la sesión del Senado para debatir Ficha Limpia estaba prevista para finales de abril, pero se postergó por la muerte del papa Francisco y la semana de duelo decretada por el Gobierno nacional.

'Poroteo'

En el Senado se necesitan 37 legisladores sentados en sus bancas para conformar quorum e iniciar la sesión. Sin el kirchnerismo que tiene 34 y se opone a Ficha Limpia por entender que “proscribe” a Cristina Kirchner, el oficialismo necesita del apoyo de sus bloques aliados y los provinciales.

Luego, también se necesitan 37 votos afirmativos (mayoría absoluta) para convertir en ley la norma, ya que por tratarse de una modificación en materia electoral se requiere de mayorías agravadas.

senado_Nacion-sesion-kueider.jpg El recinto del Senado de la Nación.

Los números estarían para cumplir ambos requisitos. Serían 38 los senadores dispuestos a facilitar el quorum y votar a favor de la iniciativa con media sanción de Diputados.

Fue decisivo para llegar a los 38 que los senadores santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, José María Carambia y Natalia Gadano, blanquearan su voto a favor de Ficha Limpia el 18 de abril, cuando Carambia difundió un video en sus redes sociales donde anunció el sentido de su voto en respuesta a “las constantes mentiras, falsedades, manipulación de la información e injurias de los medios nacionales para con el bloque de senadores de Santa Cruz y el gobernador de nuestra provincia respecto al tratamiento de ficha limpia”.

Gadano hizo lo propio y anunció que estaba “a favor de la transparencia política y de la justicia de este país”. En su mensaje en las redes sociales, argumentó que “como santacruceña sería un error garrafal desentenderme de los años de saqueo y desidia que sufrieron las cajas de nuestra provincia en manos de personas que utilizaron a la política como método para llenar sus bolsillos -agregó-. No concibo a la política como un método para enriquecernos, sino para el bien común de nuestra sociedad, es por ello que he llegado a la casa de las leyes. Mi misión es ajusticiar a quienes no tienen voz y han sufrido las desigualdades de quienes se aferraban al poder malversando fondos en repetidas ocasiones”.

