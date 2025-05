Davoo Xeneize 'panquequeó' con Juan Román Riquelme: "Es un desastre"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/palermismo/status/1919181430011089109&partner=&hide_thread=false Existen chances ENORMES de que la final del torneo sea un superclásico Boca - River en cancha neutral



Y la dirigencia quiere que el DT en esa final sea Mariano Herrón — Palermista (@palermismo) May 5, 2025

Davoo Xeneize le pegó a Juan Román Riquelme

A través de su canal de Kick, el streamer y creador de contenido, Davoo Xeneize, volvió a despedazar al mandatario de Boca.

"Román, desde que es presidente, es un desastre. Boca es un desastre. No se puede dibujar", arremetió.

Además, agregó: "Si me quieren acusar de ser tal cosa por criticar a tal me chupa la p... yo digo las cosas como son, como creo que son. Después si tengo razón o no eso es otro tema".

Embed Confirmado. Davo le soltó la mano a Riquelme.



El streamer SENTENCIÓ a JRR.



"Desde que Román es presidente, Boca es un DESASTRE y me chupa la P**A lo que piensen de mi".



Tremendo. pic.twitter.com/8vUvrCX6XY — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) May 5, 2025

En 2023, en plena carrera presidencial, Davoo había enaltecido la gestión de Riquelme vicepresidente. "No entiendo por qué están queriendo instalar que esta gestión fue un desastre o que hizo todo mal", indicó el generador de contenido. Si bien dio sus explicaciones -cada quien podrá decir sin son válidas o no- es notable el contraste entre un video y otro...

Embed Davo Xeneize defendió a Riquelme y criticó duramente a Ibarra y Macri. ¿Ustedes creen que lo hace gratis? Se equivocan. Éste año, Riquelme le REGALÓ UN PALCO al cabeza de termo de Davo a cambio de que defienda su gestión.



NADIE ES RIQUELMISTA GRATIS.

Davo es empleado de JRR10. pic.twitter.com/t1ungxTius — LA MACRINETA (@lamacrineta) December 13, 2023

Davoo Xeneize mantiene, aún así, su declarado fanatismo por JRR en sus redes sociales. Desde su avatar hasta su foto de portada. También, ubica al ex '10' en su biografía ("Boca y Riquelme", es lo primero que se lee en su perfil) y en su nombre de usuario (@DavooXeneizeJRR).

Urgente (28).jpg Foto: Captura: @DavooXeneizeJRR.

Quién es Davoo Xeneize

David Quint, conocido como Davoo Xeneize, es un famoso streamer de 20 años que se dedica al contenido futbolístico. Es fanático de Boca y de Riquelme

Hace una década que comenzó a publicar vídeos en su canal de YouTube dedicado a Boca y, desde 2020, todas sus redes sociales se han centrado por completo en la cobertura informativa de la información deportiva.

image.png

+ de GOLAZO24

En Boca se habla de Lucas Janson, Mariano Herrón, Daniel Bolotnicoff y Juan Román Riquelme

Talleres de Córdoba está SAD: Piden la cabeza de Andrés Fassi (que se atrinchera en el poder)

River quiere como aliado a Chiqui Tapia para enfrentar a Barracas Central

Luciana Rubinska filtró por qué Gabriel Milito no está tan cerca de Boca

Pollo Vignolo en el ojo de la tormenta por Miguel Borja (de River)