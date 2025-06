Carlos Kikuchi: "Ser de derecha no impide generar políticas de contención"

## “En diciembre del 2021, me llama por teléfono y me dice que quiere hablar conmigo y con Karina. Ahí me dicen que él quiere competir en el 2023 por la Presidencia. Yo les dije ‘mira, Javier, Karina, tenemos nada, no hay instrumentos jurídicos, no hay estructura política, no hay plata, no hay nada'”.

## “Hicimos acuerdo con la Unión Celeste y Blanco, con el Renovador Federal, de Gustavo Cuervo, y finalmente terminamos cerrando con el partido Fé y con el MID. Con estos partidos armamos un rompecabezas donde Javier estaba habilitado para competir en las PASO y en los cargos de diputados y senadores nacionales en 22 de las 24 provincias”.

kikuchi passaglia.jpg Los Passaglia, 'Nono' Vargas y Carlos Kikuchi.

Financiamiento y fiscalización

## “Como nosotros no teníamos estructura como el PJ que tenía el Gobierno Nacional o Cambiemos que tenía la Ciudad Buenos Aires, lo que hicimos fue hacer acuerdos en cada provincia con las estructuras políticas con las que habíamos cerrado. Ellos se hacían cargo del financiamiento de sus campañas, empujando a Javier, y nosotros les dejábamos las listas de diputados nacionales, obviamente consensuadas con nosotros, pero ellos las armaron”.

## “Empezamos a hacer acuerdos de fiscalización con los distintos oficialismos de todo el país, incluyendo los intendentes de la provincia de Buenos Aires”.

Fue solo fiscalización, que es mucho más importante que nos hayan dado recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque de esta forma, al lograr acuerdo de fiscalización con estructuras que vienen fiscalizando hace décadas, te ahorrás entrenar a la gente, te ahorrás el riesgo de bajar recursos y que finalmente no sirvan a la fiscalización. Fue solo fiscalización, que es mucho más importante que nos hayan dado recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque de esta forma, al lograr acuerdo de fiscalización con estructuras que vienen fiscalizando hace décadas, te ahorrás entrenar a la gente, te ahorrás el riesgo de bajar recursos y que finalmente no sirvan a la fiscalización.

El Pacto de Acassuso

Claramente mi ruptura con el proyecto de La Libertad Avanza fue el Pacto de Acassuso. El acuerdo con Mauricio Macri jamás estuvo en La Libertad Avanza. Claramente mi ruptura con el proyecto de La Libertad Avanza fue el Pacto de Acassuso. El acuerdo con Mauricio Macri jamás estuvo en La Libertad Avanza.

## “Nosotros veníamos construyendo, en esta relación que estábamos armando con distintos dirigentes del interior del país, un espacio de centro derecha que considerábamos que le iba a dar un sustento en el Congreso importante”.

## “El PJ tiene 107 diputados, suponete que esos 107, 30 sean de kirchnerismo, con lo cual se podría haber armado un interbloque ahí de 70 diputados del PJ, más los casi 40 nuestros, más algo que se podría haber cerrado ahí con (Miguel) Pichetto and Company, y él hubiera tenido quórum y mayoría desde enero. Y no hubiera padecido a mi humilde juicio los escollos que tuvo en el Congreso y que tiene a un día de hoy por falta de volumen tanto en diputados como senadores”.

## “Fijate que las leyes bases recién las pudo sacar en julio de 2024, cuando las había presentado en enero. El DNU todavía no se lo aprobaron, con lo cual yo creo que él hubiera obtenido todo eso inmediatamente después de asumir”.

Miguel Pichetto entre Carlos Kikuchi y Sergio Vargas..jpg Senador bonaerense Sergio Vargas, diputado nacional Miguel Pichetto y Carlos Kikuchi.

La Libertad Avanza

## “El jefe político del espacio es Karina Milei, no cabe ninguna duda”.

## “Javier es un hombre sumamente inteligente, capaz en términos económicos. Es un monstruo en términos económicos. Ahora, detesta la política, la odia, no le gusta, no la entiende, y delega todo eso en su hermana”.

## “Santiago Caputo tiene un rol muy importante porque durante la campaña él se encargaba del discurso de Javier y de hacer encuestas. Pero luego, cuando Javier asume el gobierno, él toma la posición de estratega, le sigue manejando el discurso al presidente, maneja todas las comunicaciones del espacio, maneja los medios tradicionales, los medios modernos, redes sociales”.

javier milei carlos kikuchi.jpg Javier Milei, Karina Milei y Carlos Kikuchi.

Lo que viene

##" Unión, Renovación y Fe es un espacio que busca construir una alternativa de derecha pero con sensibilidad social. Hay algo de 'clasismo' en la derecha que emergió del Pacto de Acasusso y que no tiene nada que ver con la idea de derecha popular y convocante de La Libertad Avanza que cofundé".

## “Nosotros, que caminamos bastante en la provincia, sobre todo el conurbano, vemos que hay un déficit en cuanto a la realidad cotidiana de la gente. La gente la está pasando muy mal. La Libertad Avanza que emergió del Pacto de Acasusso no se entera o no se quiere enterar. Tenés entre 10% y 15% de la población que está bien, que estas medidas los están reencaminando, pero después tenés entre 85% y 90% de la población que está mal. Y el derrame de la macro sobre la micro no va a ser de un día para el otro, esto va a llevar años”.

Ser de derecha o de izquierda no es la cuestión central hoy día sino que la política se construye en la asistencia a quienes lo necesita. El debate, en todo caso, pasa por las herramientas pero no por la negación de lo que se descubre. Eso era La Libertad Avanza que conocí. La que nació en el Pacto de Acasusso es un tema de Javier. Ser de derecha o de izquierda no es la cuestión central hoy día sino que la política se construye en la asistencia a quienes lo necesita. El debate, en todo caso, pasa por las herramientas pero no por la negación de lo que se descubre. Eso era La Libertad Avanza que conocí. La que nació en el Pacto de Acasusso es un tema de Javier.

##" Es necesario generar políticas de contención de alguna manera como para darle algún tipo de alivio y salida a esa cantidad de gente. No estamos del todo de acuerdo con lo que está ocurriendo con el tema de los jubilados ni con las universidades ni con los centros de investigación y desarrollo".

## “Yo creo que el objetivo de bajar la inflación está más o menos bien encaminado. El problema es que desde el arranque a la llegada va a llevar un tiempo largo. Entonces ahí hay que ver qué se hace en ese tránsito. Luego el endeudamiento nuevo para financiar ese paso es todo un tema. Ni hablar el costo del endeudamiento”.

## “Hasta ahora, lo que hizo Javier con la política cambiaria está bien ejecutado, veremos si se sostiene en el tiempo. Es evidente que faltan dólares. Están buscándolos. Yo creo que la salida se encuentra con creatividad. Acá hay que ser pragmático. Me parece espectacular la desregulación, pero también podés ir reasignando partidas de un lado al otro. Lo importante es mantener el objetivo y a la vez dar soluciones porque de lo contrario podés tener problemas”.

