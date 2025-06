Día de especulaciones: Todos miran a CFK, Javier Milei bajó una orden y la CSJN tiene otra agenda

En un principio iba a realizarse una cumbre de dirigentes peronistas en el Instituto Patria pero tuvo que ser trasladada a la sede de Matheu por la cantidad de convocados. La ex presidenta será la principal oradora del acto que se llevará a cabo desde las 17.00 en esa misma sede, con motivo del “Día de la Resistencia Peronista”. Y se espera un discurso encendido.

En tanto, Javier Milei habría bajado una orden a sus funcionarios: silencio total. “No sabemos si la Corte va a actuar”, afirmó en A24 la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para agregar que en el Gobierno no querían adelantarse “para que parezca que promovemos una cosa o la otra”. ¿Le conviene o no al Presidente que CFK sea condenada? Hay quienes creen -como el politólogo Andrés Malamud- que no, ya que perdería la posibilidad de polarizar con ella, como viene haciendo.

Live Blog Post La CSJN no quiere que le hagan la agenda y difiere caso Vialidad Manu Jovedesde su cuenta en X, @manujove: No habrá novedades judiciales con CFK esta semana. Repito. No esta semana. Esto coincide con otras especulaciones que hubo en el Palacio de Tribunales durante la jornada: la Corte Suprema de Justicia de la Nación no quiere que nadie le marque la agenda, en particular Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz insisten en que ellos no hablaron con Eduardo Feinmann, el periodista que por Radio Mitre, afirmó que era inminente un fallo contra CFK. Desde ese momento hay una presión sobre la CSJN que resulta inapropiada si se trata de impartir justicia. "Esto se parece a cuando se dijo que la CSJN había acordado que Ariel Lijo ingresaría al colectivo. Que se haga cargo quien habla más de la cuenta", se escuchó.

Live Blog Post Alto rating para discurso de CFK en sede nacional del PJ Las 6 señales informativas de la Argentina pusieron al aire la breve alocución de la ex presidenta quien recordó el fusilamiento de militantes peronistas en la segunda mitad de la década del 50, en los basurales de José León Suárez. Sumaron, en conjunto, más de 12 puntos, un 20/25% más de los guarismos normales para las 20 horas. Sumaron, en conjunto, más de 12 puntos, un 20/25% más de los guarismos normales para las 20 horas. El canal de noticias @c5n marcó 4.5 puntos, seguido por @todonoticias 2.3 puntos, tercero @lanacionmas con 2.2 puntos, cuarto @A24COM con 1.6 puntos, quinto @CronicaTV con 1.4 puntos y cerró @canal26noticias 0.3 puntos.

Live Blog Post Cristina Kirchner le habla a sus seguidores: "Creen que pueden solucionar esto metiéndome presa" Tras finalizar el acto del PJ, Cristina salió a la puerta para dirigirse a los militantes que aguardaban en la puerta. "A los que dicen que la grieta la hicieron los kirchneristas... la grieta la hicieron los gorilas, fusilando a todos los que se opusieran. Es hora de que todos los argentinos, todos, pero todos, nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina". "Ningún argentino puede decirme que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso". "Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo" "Todos saben, empresarios y medios de comunicación, que este modelo es inviable". "Creen que pueden solucionar esto metiéndome presa. Dale, meteme presa. ¿Con eso los argentinos van a estar mejor? No. Entonces, hermano, buscá otra salida". "Conmigo siempre han tratado de amedrentar a toda la clase política argentina".

Live Blog Post Vialidad: Secretario penal de la CSJN recomendó rechazar recursos de CFK El secretario penal de la Corte, Diego Seitún, ya presentó un informe en el que propone que la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra CFK sea convalidada por el tribunal. Tal posición "no es necesariamente" vinculante, sino que se trata de "una mirada global, con muchos antecedentes" y que "cada juez hace su propio análisis". Más información en esta nota: ¿INMINENTE FALLO? // 'Vialidad': Secretario penal de la Corte recomendó rechazar los recursos de CFK

Live Blog Post CFK: "Estar presa es un certificado de dignidad" "No es casualidad el hecho de estar acá. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país después de haber armado mesas judiciales para encarcelar opositores y sindicalistas siguen libres. Los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, le guste a quien le guste", aseguró CFK. "Posiblemente algunos crean que puedan derrotarnos o humillarnos (...) pero mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja, los que hicieron megacanje, endeudaron al país con el FMI y lo siguen endeudando, mientras sigan en libertad, créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esta manera", continuó. "Yo soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva". "Estemos junto a la gente que sufre, en la calle, para ayudarlos, tener empatía, que es lo que siempre hemos hecho, es necesario en una Argentina a la que quieren someter a una crueldad y falta de empatía", finalizó su discurso CFK.

Live Blog Post CFK: "Bastó con que anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios" Tras hacer un repaso histórico de por qué se celebra hoy el 'Día de la Resistencia Peronista', CFK se adentró en el tema del día: la posible condena por Vialidad. "Al abogado de Yrigoyen lo metieron preso, espero que no le pase lo mismo al mío... con esta gente nunca se sabe", deslizó primero. "En algún momento tendremos que discutir en serio la historia argentina (...) la grieta no se inventó cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno en 2003, viene de muchos años antes, hoy se cumplen 69 años del fusilamiento de León Suárez" "Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado y un partido militar, ahora es un partido judicial" "Bastó con que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios. Este modelo es una copia, tiene fecha de vencimiento (...) por eso están viendo como desarmar la organización popular". "El pueblo siempre regresa, tal vez con distintos nombres y otras formas" "Este es un gobierno cachivache (...) va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y los grupos hegemónicos piensan que cuando esto fracase no habrá nada organizado y podrán digitalizar algo que lo sustituya (...) por eso es muy importante organizarse"

Live Blog Post Comienza el acto del PJ donde hablará CFK Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1932197353718476820&partner=&hide_thread=false A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, participamos del acto por el Día de la Resistencia Peronista en el Partido Justicialista. https://t.co/0nWtywqHJF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 9, 2025

Live Blog Post CFK rumbo a la sede del PJ (y Kicillof presente) La ex presidenta salió de su casa, se mostró sonriente y saludó con su mano a los seguidores que estaban allí. Luego se subió al auto, rumbo a la sede del PJ, donde dará un discurso. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eldestapeweb/status/1932192543992643813&partner=&hide_thread=false Cristina Kirchner se dirige a la sede del PJ Nacional donde dará un discurso en el Día de la Resistencia Peronistapic.twitter.com/WAx9kc73p6 — El Destape (@eldestapeweb) June 9, 2025 Axel Kicillof ya se encuentra en el lugar: Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1932192028290359345&partner=&hide_thread=false AXEL KICILLOF LLEGÓ A LA SEDE DEL PJ: EN INSTANTES HABLA CRISTINA KIRCHNERLa expresidenta confirmó su presencia en un acto del Partido Justicialista, mientras crecen las versiones sobre un inminente fallo de la Corte.Seguí en #ElNoticieroDeA24https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/IGDCaKo7IA — A24.com (@A24COM) June 9, 2025

Live Blog Post En busca de reservas: BCRA lanzó nuevo REPO y BONTE El Banco Central (BCRA) anunció medidas "para el fortalecimiento de las reservas internacionales y la consolidación del control de los agregados monetarios". Se trata de un nuevo REPO con bancos y más licitaciones de Bontes. Se esperan repercusiones de este anuncio que realizó el BCRA hace instantes. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jpmarino79/status/1932188505322541070&partner=&hide_thread=false El BCRA anuncia medidas para el fortalecimiento de las reservas y la consolidación del control de los agregados monetarios pic.twitter.com/NsGq1fMXC1 — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) June 9, 2025 Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TrovatoMOk/status/1932192536023433335&partner=&hide_thread=false Un despropósito por no comprar en el medio de las bandas. — Marcelo Trovato (@TrovatoMOk) June 9, 2025

Live Blog Post Martín Menem homenajeó a periodistas (a los que Milei denuesta...) En el marco del Día del periodista, que se celebra cada 7 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo presente este lunes (09/06) en el tradicional brindis junto a la prensa acreditada. "Agradecerles el nivel de información que no es periodismo tradicional, el tema parlamentario requiere bastante especialización”, les dijo. menem-periodistas parlamentarios.jpg Martín Menem en el brindis por el Día del Periodista (Foto: Prensa Diputados). El evento se llevó a cabo en el Bajo Recinto del Palacio Legislativo, donde el riojano se acercó para saludar a los periodistas presentes en el ágape. El titular de la Cámara baja señaló que se trata de “una profesión que llevan a cabo de manera permanente en esta cámara que ha tenido mucha actividad”. Por otro lado, Menem remarcó que “desde mi rol, valoro mucho el trabajo que hacen, por informar, por mantener a la gente informada con la realidad de muchas situaciones que se dan tanto en las Comisiones, en el día a día, y en el recinto”. Y cerró: “Todo mi reconocimiento a lo que hacen. Obviamente siempre existen diferencias de criterio. A veces les manifiesto que estoy de acuerdo y a veces les manifiesto mi descontento, siempre dentro del juego de la democracia y con el respeto a las libertades individuales”. Raro que Martín Menem destaque la labor de los periodistas cuando Javier Milei propone diariamente "odiarlos"... Parece que, igual, hubo poca convocatoria... Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nbg__/status/1932176273474015671&partner=&hide_thread=false Los colegas del Círculo de Periodistas Parlamentarios decidieron no ir hoy al brindis por el Día del Periodista organizado por la Cámara de Diputados dado que sus autoridades sistemáticamente obstaculizan y restringen la tarea de la prensa. Igual mucho no se perdieron… pic.twitter.com/cpZyXn1nIW — Noe Barral Grigera (@nbg__) June 9, 2025

Live Blog Post Ahora dicen que Kicillof sí va al acto de CFK Versiones periodísticas aseguran que Axel Kicillof finalmente asistirá al acto peronista en el que hablará CFK, luego de que por la mañana se había descartado esa posibilidad por problemas de "agenda". Captura de pantalla 2025-06-09 174707.png Esta mañana, el gobernador bonaerense -que viene manteniendo una interna con Cristina- había publicado un mensaje desde su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en respaldo a la ex presidenta, ante las versiones de inminente definición de la CSJN. Ahora, el gesto sería más contundente: asistirá al acto. Más información aquí: El gesto de Axel Kicillof con CFK en redes sociales: "Basta de perseguir a Cristina"

Live Blog Post La Izquierda llama a movilizarse por CFK No sólo el peronismo se moviliza en defensa de CFK y en contra de la "proscripción". Desde la Izquierda, Nicolás del Caño llamó a movilizarse, aún recordando que "como socialistas hemos sido oposición a los gobiernos de CFK", inclusive sufriendo "represión". "Desde ese lugar es que convocamos a todo el pueblo trabajador y a quienes defienden las más elementales libertades democráticas a rechazar este intento de proscribir a CFK que le impediría postularse y al mismo tiempo le quitaría a un sector de la población el derecho a votarla en la próxima elección". image.png Myriam Bregman también expresó su "repudio": image.png

Live Blog Post Javier Milei llegó a Israel El Presidente continúa con su gira internacional. Hace instantes arribó a Tel Aviv (Israel). Se reunirá mañana en Jerusalén con Isaac Herzog, presidente de Israel, y luego con el premier Benjamin Netanyahu -cuyo futuro político podría decidirse el miércoles, cuando se tratará en la Knesset su continuidad como primer ministro- para analizar la situación en Medio Oriente. Después rezará en el Muro de los Lamentos, como ya hizo en visita anterior. El miércoles 11, Milei recibirá a los familiares de los argentinos secuestrados por Hamas en Gaza. También está previsto durante esa jornada que Milei participe de un acto en el Parque David, donde además se descubrirá una placa, realice una visita al Santo Sepulcro y un encuentro con un rabino. Al atardecer, Milei visitará la Legislatura del Estado de Israel, en la que dará un discurso y será galardonado con la entrega de la medalla oficial de la Fundación Génesis. Recibirá, a la postre, el Premio Génesis. El jueves 12, en tanto, disertará en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego encabezará el anuncio de apertura del vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv. También firmará junto a su par israelí el memorándum de entendimiento por la "democracia y la libertad", que dará muestra que "ambas naciones comparten valores similares" en regiones diferentes y una firme condena a todo tipo de antisemitismo y al terrorismo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Itongadol/status/1932167229111427347&partner=&hide_thread=false Así titulan las redes sociales la llegada a Israel del presidente Javier Milei “Aquí llega ! El mejor presidente para Israel y el pueblo judío en la historia del mundo.¡Bienvenido!”@mileihebrew @JMilei @netanyahu @Isaac_Herzog @IsraelMFA @gidonsaar @LiorHaiat @yaakov_hagoel… pic.twitter.com/taZk6mxroT — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) June 9, 2025