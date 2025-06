"Que CFK sea protagónica favorece a Milei, que esté inhabilitada no le conviene"

En esa línea, consideró que existe un juego de simulación en el que el oficialismo desprecia a CFK, pero en realidad la necesita en la contienda para cristalizar sus apoyor.

"La cuestión es que a la base electoral de Milei o (Mauricio) Macri le gusta que condenen a Cristina. Entonces lo que tienen que hacer los líderes del otro polo es disimular: tienen que hablar mal de la persona que está por ser inhabilitada, pero en el fondo no quieren que lo sea. Y por eso el Gobierno volteó (el proyecto de) Ficha Limpia", dijo.

En cuanto a quién se beneficiaría de una proscripción de CFK, Malamud apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien construye su propio proyecto de poder.

"¿A quién beneficia si los 2 polos se reducen? Quizás a Kicillof, que por supuesto no lo va a festejar. Es un juego de disimulo", agregó.

andres malamud.jpeg El politólogo Andrés Malamud.

CFK y Macri, "tapones"

Malamud además definió tanto a Cristina Kirchner como a Macri como "tapones" que impiden una renovación del liderazgo en sus respectivos espacios.

"Cristina es buena para la polarización y mala para renovación", sostuvo y en ese sentido consideró que "la polarización le conviene a Milei" mientras que "la renovación les conviene a los demás peronistas".

Sobre el efecto de la permanencia de CFK en la escena política, Malamud dijo que ella "desangeló" al histórico movimiento porque "lo ancló en un sólo lado del espectro ideológico". "El peronismo no es eso, sino un péndulo. Cristina quebró el péndulo. Los votantes hoy están a la derecha, con Cristina el peronismo no va para ese lado y por lo tanto no gana elecciones", dijo.

"La Corte Suprema ayudará a la renovación del peronismo"

Respecto del eventual fallo de la Corte, Malamud consideró que "tiene que ver con la oportunidad, el cuándo, porque el resto ya está decantado". "Y el cuándo es muy político, es el momento que ellos (los jueces) decida", agregó.

Para el politólogo "el clima de la Corte depende del clima de la calle" y, en ese sentido, "lo que estamos viendo en la calle no es desfavorable".

Malamud sostuvo que una proscripción de CFK "es mala para Cristina, es mala para Milei, pero es buena para el peronismo, porque retira el tapón".

"Cristina es una líder que tiene más pasado que futuro. Los que quieren futuro la encuentran como tapón. Pero es muy difícil sacarse de encima a un líder con esa vitalidad", dijo.

Y concluyó: "la justicia ayudará a la renovación, por eso va a haber mucha gente que criticará (el fallo) en público y estarán aplaudiendo en privado, sobre todo el peronismo".

