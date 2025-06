Luis Caputo busca dólares a mansalva: Necesita US$ 48.000 millones

Ante los altos precios internos en dólares y un tipo de cambio bajo, que incentiva las importaciones, hacen falta dólares y mejorar la productividad local.

Fundación Capital emitió un informe en el que establece: "Las reservas adecuadas deberían ser de unos US$ 48.000 millones".

Este monto surge básicamente de las necesidades que tiene el país en el contexto actual, y en que el proyecto de desarrollo imperante se basa en atraer inversiones destinadas al sector extractivo, mediante el RIGI, que generaría importantes divisas recién en cinco años mínimo, si es que eso sucede y si es que Argentina quiere y puede ponerle todas las fichas a ese sector.

A fin de liberar el cepo cambiario y poder responder a las responsabilidades internacionales, este monto estimado por la Fundación Capital sería el mínimo adecuado para poder hacerlo sin riesgos de una corrida cambiaria.

¿CVómo acumulará reservas el país?

En principio, este año será difícil acumular dólares si se sigue con la política cambiaria actual. La balanza comercial está cada vez más complicada y la de servicios ya registra un déficit muy pronunciado.

La Fundación Capital informó que la cuenta corriente cambiaria, en el acumulado a abril, ya presenta un déficit de US$ 4.800 millones, y estiman que el año terminará en un rojo de US$ 15.000 millones, alrededor del 2% del PBI. Este monto es similar a los saldos de 2016 y 2017, y denota falta de competitividad local.

Para compensar este déficit, en lo que queda del año deberían ingresar montos equivalentes por cuenta capital y financiera, para poder cubrirlo.

"Contemplando la deuda de privados y del gobierno nacional, considerando el ingreso de US$ 1.000 millones del Bonte 2030 y una formación de activos externos (FAE) en torno a los US$ 750 millones mensuales, asumiendo el ingreso de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales ya anunciados y un repo de US$ 2.000 millones, restarían unos US$ 4.000 millones financieros extras que permitan acotar tensiones cambiarias en los próximos meses", agrega el informe.

Actualmente el BCRA tiene USD 4.500 millones para enfrentar los próximos pagos de Globales y Bopreales en julio por US$ 4.300 millones, así como el próximo desembolso al FMI, por US$ 800 millones, el 1 de agosto.