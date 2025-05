Retenciones: Luis Caputo habló de un año y el campo pidió que pise el acelerador (o se lo dirán los votos)

Sin ir más lejos, cada vez que se habló de reformas tributarias y baja de retenciones, Sergio Iraeta recordó que el equilibrio fiscal es innegociable para el Gobierno, y que el campo deberá plegarse a eso. "El poncho no aparece", dijo De Velazco, que pide que el presidente escuche los reclamos de la mesa de enlace, "porque si no le van a decir que no con los votos".

Y los paliativos al sector, como lo fue la decisión de extender la rebaja en las retenciones solo para el trigo y la cebada hasta el 2026, distan de ser las señales claras y efectivas para el sector, porque nuevamente la medida tiene fecha de vencimiento, y ese tributo se restablecerá el año próximo.

"El campo no puede ser tomado como garante de que el país funcione. La carga debe repartirse entre todos los sectores", afirmó el dirigente de CRA. Y señaló que, para eso, "el camino tiene que ser inequívoco hacia la eliminación de retenciones".

Reclamos múltiples

javier milei.jpg "El presidente va en primera, necesitamos que vaya un poco más rápido", afirman desde la CRA. Foto: NA

Los reclamos van más allá de las retenciones. También abarcan el estado de las rutas por el freno dispuesto a la obra pública, y de la situación que atraviesa toda la infraestructura rural en general.

Además, aseguran, la salida del cepo y el camino abierto a la unificación del tipo de cambio no ha beneficiado al agro.

"La agricultura con este tipo de cambio y estas retenciones no da", lamentó De Velazco, que asegura haber visto ya a muchos productores en quiebra, que abandonan la actividad o rentan sus tierras a otros empresarios.

Tener un "dólar caro" también impacta directamente sobre nuestra competitividad. Y no sólo de las economías regionales, que tienen siempre sus números en rojo, sino sobre todo para el sector cárnico, que no ha podido colocar sus cortes en el exterior ya que son visiblemente más costosos en dólares que los de los competidores.

Y finalmente le recordó que "el campo apoya lo que está haciendo este Gobierno porque fue su votante", y justamnte por ello pidió que no se releguen sus reclamos, y que el presidente pise el acelerador...

