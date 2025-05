¿No te gusta el yogur? Aquí tienes otros alimentos ricos en probióticos

Alimentos ricos en probióticos

Ahora bien, entre los alimentos ricos en probióticos se encuentra el yogur, es uno de los más populares. No obstante, no es el único. Además no a todas las personas les gusta.

En ese sentido, aquí hay otros alimentos que son fuente de probióticos y que la Universidad de Harvard recomienda para incluir en la dieta:

kéfir

Es una bebida fermentada muy parecida al yogur. Es de sabor ácido y su consistencia es más líquida. Harvard indica que el kéfir, en general, se elabora con leche de vaca, aunque también hay versiones sin lácteos, con sabores de frutas y verduras. “Puedes añadir sabores como canela, vainilla y especias de calabaza. También es una base excelente para batidos”, destacan.

Kimchi

Si te gusta la comida picante, entonces el kimchi es para ti. De acuerdo con Harvard, se trata de “un plato picante de col fermentada de color rojizo, preparado con ajo, sal, vinagre y chiles”. ¿Algunas ideas para comer kimchi? Puedes comerlo solo, combinado con arroz, fideos, o huevos revueltos.

panza intestino colon barriga freepik.jpg Los probióticos juegan un papel clave en la salud del intestino.

Kombucha

Kombucha es una bebida cada vez más popular. Harvard la describe como una especie de té fermentado con sabor ácido. Sólo una advertencia, ten cuidado y revisa las etiquetas, ya que algunas marcas de kombucha pueden contener azúcar añadido, lo cual no es bueno, ni para las bacterias del intestino, ni para la salud en general.

Miso

Uno de los ingredientes básicos en la cocina japonesa es el miso. “Es una pasta hecha de soja fermentada con arroz integral. Tiene un sabor fuerte y salado, así que con un poco es suficiente”, dice Harvard. ¿Cómo usarlo? en salsas, tostadas o marinadas para pescado, carnes y verduras.

Tempeh

El tempeh se trata de un alimento fermentado muy usado en Indonesia. “Es un pastel hecho con soja fermentada, con una textura más firme que el tofu”, indica Harvard. El tempeh suele ser usado como alternativa a la carne. Harvard recomienda probarlo como hamburguesa vegetariana o añadirlo a la salsa para pasta.

