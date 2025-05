Julio Zamora lanzó un pedido de inmediata actualización de aranceles en salud

Zamora explicó que "los aranceles que reciben de las obras sociales, están atrasados un 73% lo cual pone en riesgo el trabajo de los docentes y la atención de los pacientes".

WhatsApp Image 2025-05-29 at 15.29.56.jpeg El jefe comunal junto a vecinos tigrenses

"Ponete en mi lugar"

Bajo la consigna "Ponete en mi lugar", la actividad sirvió para exponer la crítica situación que atraviesan los servicios de escuelas, hogares y transportistas que se relacionan personas con capacidades diferentes".

Las instituciones levan 8 meses sin actualización de recursos

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, agregó

El Consejo de Discapacidad se puso en marcha para denunciar las problemáticas que viven los prestadores de servicios que desde mediados del año pasado no reciben aumento, lo que hace que no puedan garantizar la continuidad de su atención. El Consejo de Discapacidad se puso en marcha para denunciar las problemáticas que viven los prestadores de servicios que desde mediados del año pasado no reciben aumento, lo que hace que no puedan garantizar la continuidad de su atención.

Durante la actividad se presentaron shows infantiles, actividades recreativas para niños y niñas, propuestas gastronómicas, música en vivo y un espectáculo del ballet folclórico del municipio

Decreto comunal

Legisladores del Concejo Deliberante presentaron un decreto donde piden a la Cámara de Diputados Nacional y al Poder Ejecutivo Nacional a aprobar el proyecto de ley 7861-D-2024, que garantiza proteger y promover derechos de personas con discapacidad.

De la actividad participaron

Agustín Piuzzi, titular de la Escuela El Sembrador e integrante del Consejo de Discapacidad del Municipio de Tigre, Instituto Un Lugar, Casa Verde, Instituto Melodía, Asociación Juan Diego, Hogar Santa Rosa, Fundación Nosotros, Escuela El Sembrador y Casa de Todos.

Finalmente, la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, comunal Marcela Jáuregui, afirmó que la jornada fue "un reclamo por no retroceder en los derechos".

Más noticias en Urgente24

El outlet de Buenos Aires que todos visitan por su ropa de marca a precios únicos

En Boca Juniors nadie puede creer lo del chileno Carlos Palacios

Una isla africana pide ser parte de una Argentina "tricontinental" (no exenta de riesgo)

Albanesi profundiza su crisis (y default)

Los cajeros automáticos se renovarán a partir de esta fecha para sacar dinero más fácil