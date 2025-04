Julio Zamora, del sueño del Hospital de Alta Complejidad a la nueva planta de Awada

En un contexto donde el Gobierno nacional ha dicho que la obra pública no es parte del horizonte que tienen un Estado, creemos que hay que ratificarla: Tuvimos obras públicas muy importantes: las rutas 27 y 197, el acceso al Taurita nuevo, etc. Son trabajos que no pueden ser encaradas por el Municipio solamente. Esperamos que en algún momento cambie esta mirada, no solamente de la obra pública, sino también del rol de la salud y de cómo nos acompañamos mutuamente. En un contexto donde el Gobierno nacional ha dicho que la obra pública no es parte del horizonte que tienen un Estado, creemos que hay que ratificarla: Tuvimos obras públicas muy importantes: las rutas 27 y 197, el acceso al Taurita nuevo, etc. Son trabajos que no pueden ser encaradas por el Municipio solamente. Esperamos que en algún momento cambie esta mirada, no solamente de la obra pública, sino también del rol de la salud y de cómo nos acompañamos mutuamente.