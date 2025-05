Preocupación por Edith Hermida: La panelista explicó por qué se ausentó en Bendita TV

Susto por la salud de Carmen Barbieri: Fue internada en terapia intensiva

En la tarde del martes 13/5 trascendió que Carmen Barbieri fue internada en terapia en la Clínica Zabala debido a unos dolores en el pecho.

Se siente bien pero la van a dejar internada hasta mañana. Continúa con dolor en el pecho. Los estudios viene dando bien. Falta uno. https://t.co/HfDUVDSjXN — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 13, 2025

La noticia la brindó en primera instancia Estefanía Berardi a través de su cuenta de X (ex Twitter). Con el objetivo de llevar tranquilidad, la panelista de Los Profesionales de Siempre detalló instantes más tarde:

Se siente bien pero la van a dejar internada hasta mañana. Continúa con dolor en el pecho. Los estudios viene dando bien. Falta uno

Por otro lado, Federico Flowers aportó información y reveló: "Hablé con el entorno de Carmen Barbieri: esta bien. Le hicieron resonancia magnética, electrocardiograma y laboratorio".

"Le iban a dar de alta hoy, pero por prevención prefieren que pase la noche en terapia intensiva. Me confirman que está bien, está hablando", agregó.

Por su parte, Laura Ubfal indicó en su portal de noticias:

Hablamos con gente cercana a Carmen y nos tranquilizaron diciendo que la actriz y conductora había pasado mala noche y decidió ir a la Clínica Zabala (...) Ya tenemos la información de que los primeros resultados dieron todos muy bien y hay que esperar nuevos datos de chequeo, pero todo es alentador Hablamos con gente cercana a Carmen y nos tranquilizaron diciendo que la actriz y conductora había pasado mala noche y decidió ir a la Clínica Zabala (...) Ya tenemos la información de que los primeros resultados dieron todos muy bien y hay que esperar nuevos datos de chequeo, pero todo es alentador

Ya recuperada, Barbieri habló con la prensa y explicó: "Ahora estoy sin dolor. Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire".

"Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora: ‘Fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos’. Estoy en terapia intensiva de unidad coronaria. El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto", señaló.

