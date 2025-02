Bendita renueva su panel y Canal 9 respira: Quién se suma

La noticia llegó directamente de la voz del protagonista, quien no ocultó su entusiasmo al confirmar su permanencia hasta fin de año. "Yo creo que sí, me quedo todo el año. Yo estoy re contento, Beto Casella es divino. Ya lo conocía porque siempre me invitan, a lo largo de estos años he ido, pero me encanta. Es un muy lindo grupo de compañeros", compartió Rinaldi, evidenciando la calidez con la que fue recibido por sus nuevos colegas.