Interna en Bendita: Edith Hermida recordó su cruce con una compañera y fue filosa

La escena fue recordada durante el programa conducido por Ángel de Brito y Hermida manifestó: "Me enojé en un momento y a mí no me gusta enojarme. No me gustó porque me dijo 'mala compañera' al aire. 'Acá todo el mundo dice que sos mala compañera' me dijo, una cosa así. Eso me enojó. En general es muy difícil que a mí me entre una bala y me entró".

"Lo hablamos con ella y me dijo que ella se sentía muy mal, que se angustiaba mucho por la forma que yo tenía de jugar. Yo considero que no, porque ella respondía también, había un idea y vuelta. Entonces dije 'No juego más con vos', en el sentido de que si vos la vas a pasar mal no picantearla. No jugué más, ella me la seguía un poquito", afirmó y luego agregó, filosa:

Ella no se bajó. Para mí, lo voy a decir buenamente (sic), con cariño: me daba un poquito mosquita muerta. Pero quedó ahí Ella no se bajó. Para mí, lo voy a decir buenamente (sic), con cariño: me daba un poquito mosquita muerta. Pero quedó ahí

Por su parte, Scalora recogió el guante y respondió mediante su cuenta de X (ex Twitter):

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaRomiScalora/status/1882481128936034706&partner=&hide_thread=false El karma que me tocó por padrón esta señora! Suelte suelte! https://t.co/fOhDGamTkw — #LaRomi (@LaRomiScalora) January 23, 2025

Reapareció Tamara Pettinato y fue áspera contra Bendita TV: "No se terminó"

Tras varios meses de silencio, Tamara Pettinato reapareció en los medios y dialogó con el envío Puro Show de El Trece. La conductora se refirió al estado de su disputa legal con Bendita TV y El Nueve, tras haber sido apartada del programa el año pasado luego de que se difundieran sus videos junto a Alberto Fernández.

Embed - Tamara Pettinato habló de su futuro laboral y la guerra judicial contra el programa de Beto Casella

En septiembre del 2024 y ante el escándalo por la filtración de su material junto al ex mandatario que databa de la pandemia, la panelista optó no presentarse en el programa conducido por Beto Casella por algunas emisiones.

Si bien Pettinato reapareció y brindó algunas explicaciones de lo sucedido, no volvió a formar parte del programa, según ella por indicación de conductor que le sugirió que se tomara algunos días. "Me dijeron: 'Tomate una semana'. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron", afirmó en aquel entonces la hija de Roberto Pettinato.

En este marco, la mediática envió una carta documento al canal para tomar conocimiento de su situación. Sin embargo, todo parece indicar que la misma aún no fue respondida. De este modo, al ser consultada por el caso, Pettinato sentenció:

No se terminó. Lo siguen los abogados y me van avisando cuando pase algo. Entiendo que son cosas largas. Cuando del otro lado no hay ganas de cooperar, puede ser bastante largo No se terminó. Lo siguen los abogados y me van avisando cuando pase algo. Entiendo que son cosas largas. Cuando del otro lado no hay ganas de cooperar, puede ser bastante largo

---------

Más contenido en Urgente 24:

Temporada 2025: Un tesoro oculto en la costa de Brasil

"Hay que deflacionar el entusiasmo de Kristalina Georgieva, gerente del Fondo, sobre Argentina"

Milei y la "full motosierra" en el año electoral: ¿Queda tolerancia al ajuste?