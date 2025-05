"No siento placer sexual": 5 claves de una sexóloga para recuperarlo

Wise es doctora en filosofía, autora de “Why Good Sex Matters: Understanding the Neuroscience of Pleasure for a Smarter, Happier, and More Purpose-Filled Life”, y ha compartido con el sitio especializado Psychology Today algunos consejos para tener una vida sexual menos estresada y más placentera.

“Nuestros cerebros y cuerpos son flexibles: pueden cambiar. Podemos recuperar nuestra capacidad de placer e intimidad, pero requiere intención”, indica la experta.

En ese sentido, aquí hay algunas cosas que la neurocientífica y terapeuta sexual recomienda para reequilibrar nuestro sistema nervioso y potenciar nuestro potencial erótico:

Regula tu estrés

Aprender a mantener bajo control el estrés puede ser beneficioso de muchas maneras para la salud, incluida la salud sexual. La sexóloga dice que prácticas como la meditación plena, la respiración, el yoga y pasar tiempo en la naturaleza, pueden ayudar a relajar el cuerpo, recobrar la calma y crear las condiciones para la excitación sexual. “Incluso prácticas diarias breves pueden marcar la diferencia”, asegura.

YOGA.jpg El yoga puede ayudar a reducir el estrés y potenciar el placer.

Reconecta con tu cuerpo

Para una vida sexual satisfactoria es necesario saber lo que te gusta y lo que no, explorar y estar conectado con tu cuerpo. Esto también puede ayudar a calmar el estrés y la ansiedad sexual. ¿Cómo hacerlo? “El autotoque consciente, el movimiento sensual y la meditación corporal pueden ayudarte a volver a centrar tu atención en tu cuerpo y despertar el deseo”, dice la experta.

Desafía la vergüenza

A menudo las personas no expresan sus dificultades en el sexo o los problemas en pareja, bien sea por temor o por vergüenza. Y esto no es nada bueno. Es importante comunicarse. “Hablemos de ello. Dilo”, recomienda Wise. “Ya sea con un terapeuta, una pareja o un amigo de confianza, expresar tus dificultades sexuales es el primer paso hacia la sanación”.

Sé curioso en lugar de crítico

Hay que ser amables con nosotros mismos y con los demás, por eso, en vez de juzgar, enfadarte o frustrarse, podrías enfrentar las dificultades sexuales con curiosidad. “Cuando las cosas no funcionen sexualmente, abórdalo con curiosidad, no con críticas. Tu cuerpo intenta decirte algo. ¿Qué significaría escuchar?”, sugiere la experta.

Genera seguridad

Finalmente, la sexóloga y neurocientífica dice que, para restaurar la vitalidad sexual, es importante “generar una sensación de seguridad en su cuerpo y sus relaciones”, esto es posible conseguirlo “ya sea a través de terapia, sanación relacional o trabajo del sistema nervioso”.

