10 consejos de una Terapeuta sexual para 'cambiar tu chip'

Usa todos tus sentidos

A menudo las personas usan sólo el tacto en el sexo, pero la terapeuta dice: “Usa tus cinco sentidos (sí, los cinco) para concentrarte en tus propias sensaciones corporales”. Además, aconseja no enfocarse en el rendimiento, sino en el placer.

Amplía tu definición de sexo

Hay otras maneras de conseguir placer más allá del coito vaginal. De hecho, Brito conseja “¡prueba el sexo sin penetración!”. Los besos profundos, masajes eróticos e incluso juguetes sexuales pueden ayudar.

Entiende el lenguaje del amor del otro

“Cuando las cosas se pongan difíciles en la cama, confía en tus fortalezas”, indica la experta. Ella sugiere comprender el punto de vista del otro y encontrar cosas en común.

No compares

Comparar a tu actual pareja con parejas sexuales anteriores es muy común, pero también es un grave error. “La comparación suele generar inseguridades y resentimiento innecesarios”, dice la terapeuta, así que, por favor, no lo hagas.

Sé un detective

Es bueno un poco de curiosidad en el sexo, bien sea por tu cuerpo y el de tu pareja. “Considera esta práctica para ampliar tu conciencia sobre lo que te hace sentir sexualmente activo”.

Conoce tus propias limitaciones

Para mejorar tu vida sexual, Brito dice que es necesario aprender a “reconocer tus propios motivos y cuánto tiempo, energía y recursos puedes dedicar a ti y a tu pareja”.

Sé juguetón

Dejar a un lado la seriedad podría ser positivo para el sexo. Brito aconseja: “Permítanse ser tontos y jugar juntos”.

Toma la decisión intencional de tener intimidad

Sé consciente de que debes apartar tiempo para explorar lo que te gusta, lo que no, y disfrutar. “Reserva tiempo para ti y tu pareja, o, dicho de forma más sencilla, no te sobrecargues con actividades no relacionadas con la relación”, destaca la experta.

Deja el teléfono y duerme

Un buen descanso puede ayudar al cuerpo a tener energía, disminuir el estrés y tener mejor sexo. “Para sentirte más cómodo contigo mismo y con más energía para explorar algo nuevo en la cama, necesitas estar bien descansado”, dice.

Prioriza tu tiempo

Finalmente, es importante que el sexo también sea una prioridad en tu agenda, por lo que la experta recomienda “crea más oportunidades para la intimidad sexual”. Esto incluye, tener tiempo para hacer ejercicio que mejora la intimidad y la salud en general.

