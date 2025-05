Neurocientífica advierte lo que el estrés le hace a tu vida sexual

Y es que, cada vez las personas se inclinan por tener menos sexo. El estrés podría ser uno de los culpables ocultos.

¿Cómo el estrés afecta las relaciones sexuales?

Lo primero que explica Wise es que, cuando una persona está estresada, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que, en niveles elevados, pueden interferir en el sexo.

En concreto, afectan la producción y el funcionamiento de la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Estas tres hormonas son necesarias para una vida sexual satisfactoria.

Por ejemplo, ¿Qué pasa cuando el cortisol está alto? "En los hombres y las personas con testículos, el cortisol compite con la testosterona, lo que provoca disminución de la libido, dificultades eréctiles y menor producción de esperma", dice la también autora de "Why Good Sex Matters: Understanding the Neuroscience of Pleasure for a Smarter, Happier, and More Purpose-Filled Life".

"En las mujeres y las personas con ovarios, los niveles elevados de cortisol pueden alterar el ciclo menstrual, disminuir la excitación, disminuir el deseo sexual y contribuir a relaciones sexuales dolorosas o sequedad vaginal", agrega.

Por otro lado está la amígdala, una pequeña estructura del cerebro involucrada en el procesamiento del estrés, que también se ve afectada cuando las personas están demasiado estresadas.

"Bajo estrés crónico, la amígdala se vuelve hiperactiva, lo que aumenta la vigilancia y la reactividad del cerebro. Este estado es contrario a las condiciones necesarias para la excitación sexual".

Asimismo, el circuito cerebral de placer o recompensa se altera bajo estrés prolongado. Según la neurocientífica, "cuando este sistema se desregula, no solo perdemos el interés en el sexo, sino en todo".

¿Y qué creen? Luego de todo esto, el resultado de no poder tener sexo, o no disfrutar las relaciones sexuales por estrés, genera aún más estrés.

"Se convierte en un círculo vicioso: el estrés genera dificultades sexuales, que a su vez generan más estrés y vergüenza, lo que perjudica aún más el funcionamiento sexual", explica la experta.

¿Cómo quitar el estrés y tener mejor sexo?

La buena noticia es que hay maneras de controlar el estrés, no sólo para recuperar la vida sexual, sino también para mejorar el bienestar en general.

La especialista recomienda regular el estrés con prácticas como la atención plena, el yoga, o la respiración.

También sugiere reconectarte con tu cuerpo a través, por ejemplo, de la meditación corporal; y expresar tus dificultades sexuales.

Otro consejo es ser curioso, no crítico, cuando las cosas no funciona bien; y, finalmente, generar una sensación de seguridad en tu cuerpo y tus relaciones, por ejemplo, a través de terapia.

