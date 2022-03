Relaciones sexuales desde los 16 pero ni mucho ni tan bueno

Quienes no tienen pareja estable y disfrutan de las relaciones esporádicas, con facilidad para tener relaciones sexuales por medios online o apps.

Quienes toman importancia las relaciones y el disfrute del ocio tanto en pareja como individual dejando espacio a esos encuentros en común.

Todos comparten "una manera diferente de vivir la sexualidad, son más abiertos y tienen más conocimiento de su cuerpo" pero tienen menos sexo compartido que otros grupos, "lo que no significa que no tengan actividades sexuales individuales": el 32,4% de ellos no han mantenido relaciones sexuales en los últimos meses frente al 15,5% que señala haber mantenido 4 ó más relaciones a la semana.