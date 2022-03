Generación Z: Sex Education más allá de Netflix

Esto tiene costos considerables. Valverde Rubio: “Consultas y dudas reflejan desinformación sobre la sexualidad, que tiene mucho que ver con la visión distorsionada de la sexualidad que ofrecen en general los medios de comunicación, el cine y la televisión”.

Fernández Batalla: el uso de los métodos anticonceptivos es el aspecto que más preguntas genera, y dudas relativas a cómo actuar para sentirse a gusto durante el sexo: "Las chicas, a menudo, inmediatamente después de su inicio sienten vergüenza o culpabilidad, mientras que los chicos, en su gran mayoría, se muestran satisfechos; no obstante, estas opiniones están muy mediadas por patrones de respuesta cultural".

Según Valverde, una de las preguntas más frecuentes entre las adolescentes es sí deben o no acceder a los requerimientos sexuales de sus parejas:

No sentirse a gusto con algo es señal clara de que no se debería realizar esa actividad, nadie debería presionarnos para ello. En una relación debe primar la confianza y comunicación, ser honestos en todo ámbito incluido la sexualidad es clave para tener una relación saludable.

También les preocupa si tener relaciones sexuales provoca dolor: “La razón más común entre las adolescentes es el vaginismo, es decir, la contracción involuntaria y condicionada de los músculos de la parte inferior de la vagina como resultado de un deseo inconsciente de la mujer para evitar la penetración; cuando esta última se intenta se produce intenso dolor”.

Otras cuestiones frecuentes que se plantean se relacionan con la menstruación y se centran en conocer si se pueden mantener relaciones sexuales durante la misma o si durante ese periodo la posibilidad de embarazo es menor.

A su juicio, la masturbación femenina continúa siendo un tema tabú.

sexo piernas.jpg Mitos y leyendas que requieren información correcta.

Preguntas

En el caso de los chicos, la ausencia de erección y la llegada al orgasmo son las cuestiones que más les preocupan.

“Estas dos situaciones, desde el modelo cultural imperante, son valoradas por el chico adolescente como una derrota, vergüenza y, por tanto, es mal aceptado”.

A diferencia de las chicas, ellos sí suelen compartir dudas respecto a la masturbación:

¿Me puede perjudicar físicamente?

¿Me puede ocasionar problemas en mi sexualidad?

La masturbación como cualquier actividad sexual produce bienestar reduciendo la ansiedad y el estrés. Ayuda a conocer tu cuerpo y tu respuesta sexual, lo cual si se aplica en una situación compartida con otra persona facilitará la experiencia para ambos al conocer lugares y actividades que te producen placer.

Luego, el tema de la eyaculación precoz, tema que inquieta a los varones, tanto como la posibilidad de un embarazo no deseado por rotura o ausencia de preservativo entre las chicas.

Valverde: “Otros motivos de consulta tienen que ver con “si el tamaño importa” y las desviaciones del pene en erección”.

Según Fernández Batalla, los chicos suelen preguntar sobre

cómo poner el preservativo,

los tipos que existen,

si disminuye la sensibilidad durante el coito y

si se pueden utilizar geles lubricantes cuando se opta por este anticonceptivo.

También la anticoncepción de emergencia cuando falla el preservativo. “Las cuestiones se centran en si la pueden administrar antes del coito, dónde acudir si se necesita, si con una sola píldora pueden mantener relaciones durante varios días sin riesgos, etc.”.

Las chicas, con frecuencia, tienen dudas sobre la anticoncepción hormonal (la píldora anticonceptiva) “y preguntan a qué edad pueden comenzar a emplearla, qué tipos hay, que efectos producen en el cuerpo y en el deseo sexual, qué cuidados hay que tener al utilizarla o cómo actuar ante olvidos o interacciones con otras sustancias como el alcohol u otros fármacos”.

Fernández alude que “existen casos en los que una adolescente tardía, considerada así entre los 17 y los 19 años, acude sola a la consulta a realizarse la prueba de embarazo y, en caso de dar positivo, pide posteriormente solicitar información sobre el proceso de una interrupción voluntaria del embarazo para después comunicárselo a su pareja”.

condon3.jpg ¿Condones o pastillas?

Valverde coincide en que el método anticonceptivo más común en la adolescencia es

el preservativo, alrededor del 52% de los jóvenes lo utiliza.

Luego, el uso de la píldora, 22,8%.

Luego el coitus interruptus 4,2%.

La anticoncepción hormonal suelen solicitarla las adolescentes más maduras psicológicamente.

Los métodos anticonceptivos se enfocan en evitar un embarazo no deseado y no por la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Los adolescentes no perciben el riesgo ni las consecuencias de las enfermedades, aún cuando infecciones como el VIH son bastante conocidas.

“Por desgracia, las preguntas nunca son previas a la relación sexual, sino después de haber mantenido relaciones con algún desconocido y sin ninguna precaución”.

¿Los padres o el colegio? ¿Quién se hace cargo antes que Internet y Netflix?

En teoría los padres pero ¿qué pasa cuando los padres no quieren o no están preparados para asumir el desafío?

Para Fernández es esencial “la actitud de los padres, que se refleja en su tono y expresiones durante la conversación, requiere garantizar un espacio y una figura de confianza a la que el hijo pueda acudir”. Le preocupa lo de la prevención de enfermedades.

Valverde: “Lo más importante a enseñarle a su hijo es la responsabilidad. Ud. debe hablar sobre cómo tomar decisiones y que siempre hay consecuencias”.