“Una infidelidad sexual es una forma de autocuidado personal que tiene un impacto muy positivo en nuestro bienestar y, como onda expansiva de este buen estado de ánimo, se benefician nuestra pareja e hijos”.

Es bastante sencillo especular u opinar sobre la infidelidad mientras no sea la que practica la pareja propia, a menos que sean casos de 'parejas abiertas' o tendencias por el estilo.

¿Qué opinaría al respecto Kraemer, que no es el centrocampista defensivo del Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga sino un especialista en Marketing y Comunicación, Kraemer? No es igual que el 'cornudo' sea otro a que el 'cornudo' sea uno. Y no es sólo una cuestión de ego o vanidad damnificada, ¿o sí?

infidelidad.jpg La trampa, aparentemente, provoca menos culpa que la ruptura.

Según la encuesta de Ashley Madison entre sus usuarios, el 79% de los infieles está en contra de divorciarse de su pareja, ya que se sentirían más egoístas (58%) y más culpables (67%) si lo hicieran que si continúan engañándola.

Entre los principales motivos por los cuales el divorcio no es una opción, se encuentran

“querer a mi cónyuge demasiado” (46%),

“no complicar la situación por los hijos” (19%) y

“no ser económicamente autosuficiente” (17%).

Además, la mayoría de los miembros confesaron que si se terminara su relación principal se sentirían solitarios y fracasados: solo un 9% sentiría alivio de atravesar un divorcio.

"Es importante comprender que estas personas no perciben su infidelidad como una amenaza a su relación principal, sino como un camino para preservarla a largo plazo, lo cual es una prioridad para ellos”, amplia Kraemer.

Obvio que la terapia de pareja no pasa por la cosmogonía de esas personas: el 76% de los miembros de Ashley Madison contestaron que tener aventuras y conseguir así satisfacer sus necesidades sexuales, colabora a que sean más pacientes y tolerantes en el hogar.